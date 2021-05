Tanımlama Nedir? Tanımlama Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Tanımlama genel olarak bir kavram ve ya kelime üzerinden tanıma işlemi olarak bilinir. Hem okulda hem de günlük yaşamda en çok kullanılan kavramlardan birisi de tanımlama olarak bilinmektedir.

Tanımlama Nedir?

Türkçede en çok kullanılan kavramlardan birisi de tanımlamadır. Tanımlama bir kavram ve ya varlığın ne olduğunun açıklanmasına denilmektedir. Özellikle de bir cümle ve ya paragraf içinde kelime ya da cümlelerin daha iyi anlaşılabilmesi için tanımlama yapılması önemlidir. Buna göre bir kelimeye "Nedir?" sorusu yöneltildiği takdirde cevap tanımlamadır. Bu soruya cevap veren kelime ve ya cümlelerde tanımlama bulunmuş olur. Tanımlama ise her alanda rahat bir şekilde kullanılmaktadır. Tanımlamanın önemi açıklayıcı olması olarak bilinmektedir. Özellikle genel kapsamlı kavramlar tanımlama yöntemi ile açıklanır.

Tanımlama Örnekleri Nelerdir?

Tanımlamaya pek çok örnek verilebilir. Bu tanımlama örnekleri ise şu şekildedir;

" Roman, bir olayın tüm ayrıntıları ile ele alındığı sayfaları olan kitaptır."

" Einstein, dünyanın en önemli bilim adamlarından birisidir."

" Türkan Şoray Türk sinemasının en güzel aktrislerinden birisidir."

" Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğmuştur."

" Beşiktaş, Türkiye'de ilk defa kurulan spor kulübüdür."

" Betimleme bir kavram ve ya nesnenin ayrıntılı olarak anlatılmasıdır."

" Tiyatro, çeşitli oyunların tiyatrocular tarafından sahnede sergilenmesidir."

" Yemek masası, yemek yenilmesi için kullanılan bir eşyadır."

" Futbol, dünya genelinde en sevilen spor branşlarından bir tanesidir."

" Basketbol, en çok sevilen spor dallarından birisidir."

Tanımlama Konu Anlatımı

Türkçede belli bir nesne ve kavramının ayrıntılı olarak ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denilmektedir. Tanımlama özellikle cümle ve ya paragraf içerisinde kullanılır. Tanımlamanın yapılmasının amacı kelime ve ya cümlenin daha iyi anlaşılmasının sağlanmasıdır. Özellikle bu kavram ve ya varlığa "Nedir?" sorusunun sorulması ile tanımlama da yapılmış olur.

Tanımlamanın bazı özellikleri bulunmaktadır. Buna göre tanımlama mutlaka "Nedir?" sorusuna cevap verir. Bu soru yöneltildiği takdirde verilen cevap tanımlama olarak ön plana çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunuyor.

İnsanlar için genellikle "Nedir?" sorusu yerine "Kimdir?" sorusu sorulmalıdır. İnsanlar için "Nedir?" sorusu sorulmaz. İnsanların tanımlanmasında "Kimdir?" sorusu sorularak gereken cevap alınabilir. Alınan bu cevap da tanımlama olarak ortaya çıkar. Cümle ve ya paragraf içindeki kişi ve ya kişilerin tanımlaması da önem taşır.

Tanımlama İle İlgili Merak Edilenler

Tanımlama yapılırken belli başlı nesneler ele alınabilir. Özellikle sanat, hikaye, makale, roman ve gözlem gibi kavramların tanımlaması da çok önemlidir. Tanımlamanın açıklayıcı olmasına bakılır. Sanat, edebiyat ve spor gibi alanlarda birden fazla kavramın ve kişinin tanımlaması yapılmaktadır. Sanatta bulunan tüm kavramlar tanımlama sayesinde daha açıklayıcı bir şekilde anlatılabilir. Bunun yanı sıra roman içerisindeki kahramanları ve o kahramanların özelliklerinin anlatılması için de tanımlama yapılabilir.

Tanımlama en fazla romanlarda kullanılır. Roman karakterleri tanımlama yapılarak açıklayıcı bir şekilde anlatılır. Özellikle günlük konuşma içerisinde çok sık tanımlama yapılabilir. Hikayelerin içerisindeki karakterlerin detaylı bir şekilde anlatılması için de tanımlama yapılır. Tanımlama sırasında hem karakter analizi hem de kavramın içeriği anlatılır. Tanımlama yaparken konunun her detayları da ele alınabilir. Bu nedenle günlük yaşamın her anında ve Türkçe'nin her kolunda tanımlama da önemli bir yer tutmaktadır. Belli başlı kavramların açıklamasında tanımlama yapılması da önemli bir detay olarak ele alınır.