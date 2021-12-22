Tam sayılı kesir nedir? Tam sayılı kesirlerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi örnekleri ile konu anlatımı

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Tam sayılı kesirler toplama ve çıkarma ile birlikte çarpma işlemi üzerinden ele alınabilmektedir. Bu kapsam dahilinde tam sayılı kesirler dönüşüm gerçekleştirir ve sonuç elde edilir. Elbette dört işlem gerçekleştirilirken bunun nasıl yapılacağı konusunun dikkatli şekilde öğrenilmesi gerekliliği söz konusudur. böylelikle tam sayılı kesirler konusu çok basit bir hal alacaktır.

Tam Sayılı Kesir Nedir?

Bir sayma sayısı ve bir basit kesir ile yazılmış durumda olan kesirlere tam sayılı kesirler denilmektedir. Bunun anlamı ise şu şekildedir; herhangi bir sayma sayısı, payı küçük ve paydası büyük olan basit kesir üzerinden bir araya gelmiş olmaktadır. Bu da tam sayılı kesir olarak ifade edilmektedir.

Tam Sayılı Kesirlerde Toplama, Çıkarma, Çarpma ve İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Öncelikle tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yapılması esnasında, tam sayılı kesir normal kesre çevrilir. Bu çevrilme işleminin sonrasında da kesirler birbiri ile toplanır ve sonuç elde edilir.

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Tam sayılı kesirlerde çıkarma işlemi için de tam sayılı kesirler normal kesre çevrilir. Aynen toplama işleminde olduğu gibi ilk olarak tam sayılı kesir normal kesre dönüşür. Sonrasında da çıkarma işlemi yapılır.

Çarpma işleminin yapılması esnasında ise hiçbir kesre dönüşme işlemi gerçekleştirilmeden, sayma sayısı ve kesir çarpılarak işlem yapılır.

Tam Sayılı Kesirlerde Bölme İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Tam sayılı kesirlerde bölme işlemi yapılabilmesi için öncelikle o kesrin bileşik kesre çevrilmesi işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

Örnek: 3 4/5 : 2 6/7

Yukarıda 2 adet tam sayılı kesir verilmiş durumdadır. Bu kesirlerde bölme işlemi yapılabilmesi için öncelikle tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürme gerekliliği söz konusudur. Tam sayılı kesirleri birleşik kesre dönüştürmek için ise tam sayıyı önce payda ile çarpmak gerekir ve sonrasında da pay ile toplamak gerekir. Bu işlemin yapılışı aşağıda gösterilmektedir:

3 4/5 : 2 6/7 =

19/5 : 20/7 =

19/5 x 7/20 = 19 x 7 = 133/100

5 x 20

Yukarıda verilen çözüm örneğinde görüldüğü üzere öncelikle tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirme işlemi yapılmıştır. bu işlemin tamamlanmasından sonra ise ilk kesir aynı şekilde yazılmıştır. Daha sonrasında ise kesir ters çevrilmiş ve çarpma işlemi yapılmıştır. Bu şekilde kolaylıkla sonuca ulaşılmış olmuştur.

Ortak payda yöntemi: Ortak payda yönteminde iki farklı paydaya sahip olan olan kesirler birbirine bölünür. Bu işlemi yapmak için ilk olarak paydalar birbirine eşitlenir. Ardından ortaya çıkan payların oranı alınır. Bu işlemin nasıl yapılacağına dair bir örnek aşağıda gösterilmektedir.

Örnek: 3/5 : 7/10

3/5 : 7/10 =

(2) (1)

3/10 : 7/10 = 3/7

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Yukarıda çözümlenmiş olan işlemde gördüğü üzere ilk olarak paydaların eşitlenmesi için ilk kesir 2 ile ikinci kesir ise 1 ile çarpıldı. Sonrasında ise paydalar eşitlendi ve bu sayede de payların oranını alındı.

Yukarıda belirtilmekte olan iki farklı yöntemi siz de kolaylıkla uygulayabilir ve hangisi size daha kolay geliyorsa onu problemlerde kolaylıkla kullanma yoluna gidebilirsiniz. Böylelikle kesirlerde bölme işlemini çok daha rahat bir biçimde zorlanmadan yapmanız mümkün hale gelir. Fakat bu konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilmek adına mutlaka yukarıda verilmiş olan örnekleri inceleyerek çalışmalar yapmanız size çok büyük faydalar sağlayacaktır.