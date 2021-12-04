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Tam bağımsızlık nedir? Milli egemenlik ve tam bağımsızlık ne demek? Tam bağımsızlık hangi ilke ile ilgilidir?

Tam bağımsızlık nedir Milli egemenlik ve tam bağımsızlık ne demek Tam bağımsızlık hangi ilke ile ilgilidir

Tam bağımsızlık, bağımsızlık, istiklal kavramları tarih alanı terimleridir. Aynı zamanda bu terimler siyasi alanda da geçmektedir. Kısaca bağımsızlık aslında bir toplumun, devletin başka bir topluma ya da devlete bağlı kalmadan yönetilmesidir. Bu duruma istiklal de denmektedir. Tam bağımsızlık nedir, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ne demek, tam bağımsızlık hangi ilkeyle ilgilidir detayları ile derledik.

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Tam bağımsızlık ve milli egemenlik kavramlarını mutlaka duymuşuzdur. Bu kavramlar eğitim gören her bireye okullarda tarih derslerinde öğretilmektedir. Bununla beraber ilkeler de verilmekte ve öğrencilerin bu ilkeleri iyi kavraması sağlanmaktadır.

 Tam Bağımsızlık Nedir?

 Tam bağımsızlık kavramını iyi anlamak için öncelikle bağımsızlık kavramının tanımının yapılması gerekir. Devlet ya da milletin nüfusu tarafından veya devleti tarafından kimseye bağlı kalmadan özgür bir şekilde yönetilmesine bağımsızlık denmektedir.

 Egemenlik ve özgürlük olduğu topluma bazı haklar sunmaktadır. İşte bu hakların başka bir milletin veya devletin elinde olamaması haline tam bağımsızlık denmektedir. Bu durumda toplum ve devlet kendi vatandaşları tarafından yönetilir.

 Burada bahsedilen tam bağımsızlık ekonomi, askeri, kültürel, siyasi, iktisadi gibi her konuda geçerli olmalıdır. Bu konulardan birinde bile dışarıya bağlı kalınıyorsa tam bağımsızlıktan söz edilemez.

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 Bu kadar önemli olan tam bağımsızlık için ölümü bile göze alan milletler vardır. Türk milleti de tarihte geçen bu milletler arasındadır. Tam bağımsızlık istemeye her milletin ya da her toplumun hakkı bulunmaktadır.

 Milli Egemenlik Ve Tam Bağımsızlık Ne Demek?

 Milli egemenlik kavramının tarihteki bir diğer ismi de vestfalya sistemidir. Milli egemenliğe aynı zamanda ulusal egemenlik ve milli hakimiyet de denmektedir.

 Egemenlik devletin bir gücüdür. İşte bu gücün doğrudan devletin kendi ulusuna ait olmasına milli egemenlik denmektedir. Bu yüzden ulus egemenliği olarak da bilinir. Hakimiyeti milliye de bu kavrama verilen diğer isimler arasındadır.

 Bir ülkede milli egemenlik varsa güç halktadır. Bahsedilen güç devlette, grupta ya da bazı kişilerde değildir. Toplum bu güce sahiptir.

 Bu yüzden de bu kavramda halkın kendi kendini yönetmesinden bahsedilir. Doğal olarak halk bir seçim yapar.

 Tam bağımsızlık tamamen özgür olmak, hiç bir yere bağlı olmamak, hiç bir şeyden sorumlu olmamak halidir. Bu kavram uluslararası ilişkiler terminolojisinde geçmektedir.

 Tam bağımsızlık kavramında ulus sınırlarının dışındaki kimseye yetki verilemez. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanda verilen kararlar tam bağımsızlık düşünülerek ulusal sınırlar içinde kalmaktadır. Burada ulusal aktör söz konusudur. Görüldüğü gibi milli egemenlik ve tam bağımsızlık kavramları birbirleriyle ilişkili, bağlantılı terimlerdir.

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 Tam Bağımsızlık Hangi İlke İle İlgilidir?

 Tam bağımsızlık tanımına baktığımızda egemenliğin doğrudan milletin elinde olması geçmektedir. Dolayısıyla da tam bağımsızlık kavramı tamamen milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Burada diğer ilkeleri de bilmekte fayda vardır.

 Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık Atatürk ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu ilkeler milliyetçilik haricindeki diğer ilkelerdir.

 Bu ilkelerin tamamı düşünüldüğünde milli kültür, milli ekonomi ya da tam bağımsızlık gibi benzeri kavramlar milliyetçilik ilkesine daha yakındır.

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 Yakınlık derecesini anlayabilmek için biraz da milliyetçilik ilkesini bilmek gerekir. Milliyetçilik ulusçuluk demektir. Milliyetçilik bir fikir hareketidir. Bu fikirde başta milletin özgürlüğü olmak üzere çıkarları, egemenliği ve öz yönetimi benimsenir.

 Sadece bu önemli değerleri benimsemek milliyetçilik için yeterli değildir. Bu benimseme halini ilelebet sürdürmek de esas bir gerçektir.

 Türk milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği gibi kavramlar tarihte sıklıkla geçmektedir. Milliyetçilik aslında vatansever olma anlayışı içine de girmektedir. Burada bahsedilen sivil milliyetçiliktir. Ulus tanımı yapılırken siyasi düşünceler, din, dil ve ırk ayrımı gözetilmez.

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