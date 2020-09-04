Tahakkuk Ne Demek? Tahakkuk Etmek Nedir? Tahakkuk Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Tahakkuk kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçede belli başlı yazılı belgelerde karşılaşılan ve kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Türkçe karşılığı olarak, ‘Gerçekleşme, yerine gelme’ biçiminde ifade edildiğini söylemek mümkün.

Tahakkuk Ne Demek?

Tahakkuk kelimesi özellikle bir ürün ya da hizmet alırken sözleşme içerisinde yer almaktadır. Örneğin ‘2 yıl için tahakkuk etmek’ gibi cümle grupları üzerinden değerlendirilir. Bir cep telefonu faturası ya da bir ev interneti gibi durumlar için tahakkuk kelimesi kullanılır. Buradaki temel anlam sözleşme içerisinde yazılı ve imzalı olarak verilen söz doğrultusunda, bu sürenin gerçekleştirilmesi ve yerine getirilmesidir.

Zaten Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman da takip kelimesi için, ‘Gerçekleşme veya yerine gelme’ ifadesi öne çıkıyor. Hem birbirinden farklı ürün ve hizmet konusunda hem de kamu kurumu noktasında yazılı olarak karşılaşılan bir kelimedir.

Bu kelime ile karşı karşıya kaldığınız zaman yukarıdaki anlamı üzerinden ne denmek istediğini daha kolay anlayabilirsiniz. Aynı zamanda farklı sözleşmelerde kendiniz de bu kelimeyi amaca uygun olarak değişik yerlerde kullanabilirsiniz.