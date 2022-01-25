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Tacikler Türk mü? Tacikistan devleti bir Türk devleti midir?

#Araştırma#Tacikistan#Tacikistan Türk Devleti Mi
Tacikler Türk mü Tacikistan devleti bir Türk devleti midir

Günümüzde kökü Türk olmasına rağmen bilinmeyen bir çok halk ve ülke vardır. Gündemdeki yer alan konulardan biri de Tacikler Türk mü? Tacikistan Devleti bir Türk devleti midir tüm detayları ile derledik.

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Tacikistan, Orta Asya'nın güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. Batısında Özbekistan, doğusunda Çin, kuzeyinde Kırgızistan ve güneyinde de Afganistan ile komşudur.

 Tacikler Türk mü?

 Tacikler, Tacikistan'da ve çoğunluğu Afganistan'da yaşayan İranlı bir ulustur. Geçmiş tarihe bakıldığında Tacik kelimesi çeşitli kavimler için kullanıldığı görülür. Araplara Tacik denilirken daha sonra Acemler için kullanılmıştır. Kutadgu Bilig ve Dîvânü lugati't-Türk içerisinde Tacik "İranlı" anlamı taşır. H. Ritter İran tarihi uzmanıdır ve Tacik soyunun ve

 Tacik kelimesinin farklı yönleri olduğunu iddia etmektedir. Uzmana göre M.Ö. 301-122 yıllarına ait Çince yazılı kaynaklarda Tiodji ismi ile Tacikler bahsedilmektedir. Tacikler'in kökü M.Ö. birkaç binyıl öncesine kadar uzanmaktadır. Önemli araştırmacılardan olan Sadreddin Aynî, Tacik sözcüğünün Farsça ve Arapça yazılmış Ortaçağ kaynaklarına dayandığını savunmaktadır. Aynî'nin araştırmalarına göre Tacik adı "toc" kelimesinden gelir.

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 Tacikler arasında türetilmiş Tocak, Tocbaht, Tociddin, Tockurbon gibi isimlerin de yaygın olduğu görülmektedir. Ayni'nin görüşleri bir çok önemli araştırmacı bilim adamı tarafından desteklenmektedir. Ancak başka bir görüşe göre Tacik, Arapların Orta Asya'ya gelişiyle ve Türk-Moğol boylarının istilâsından sonra ortaya çıkan bir addır. Görüşe göre Türk-Moğol beyleri istilâ ettikleri bölgelerdeki Arap olduğunu düşündükleri kimselere Tacik ve yahut Tazı adını vermiştir. Ancak günümüzde tacikler'in kökünün İran ulusundan geldiği kabul edilmektedir.

 Tacikistan Devleti Bir Türk Devleti midir?

 Tacikler, genel olarak Afganistan'da ve Tacikistan'da yaşamaktadır. İranlı bir ulus olarak bilinirler. Tacikler İran dillerinden biri olan Tacikçe konuşurlar. Ancak Fars dillerine de mensup olan Tacikçe, günümüz Farsçasına da yakındır. Fakat eski Farsçanın özelliklerini daha çok taşımaktadır. Tacikistan Orta Asya'da yer alan İrani dillerden birini konuşan bir devlettir. Ayrıca Türk olmayan tek devlet olma özelliğine sahip olmaktadır.

 

 

 

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