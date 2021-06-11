Tabikide nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Tabikide yazımı

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda tabikide kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer kelimeler şunlardır. 1- Evet 2- Pekala 3- Olur 4- Hay hay

TDK'ya Göre Tabikide Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Tabikide sözcüğünde tabi kelimesinin yanında ''ki'' ve ''de'' bağlacı kullanılmıştır. Ki, bazı kelimelerde ilgi eki olarak kullanılırken bazı cümlelerde bağlaç olarak görev alır. Bu kelimede de bağlaç olarak kullanılan ''ki''nin ayrı yazılması gerekir.

Tabi Ki - Doğru Kullanım

Tabiki - Yanlış Kullanım

Bazı kaynaklarda ''tabi'' kelimesinin ''tabii'' şeklinde yazıldığını görüyoruz. Kelimenin bu şekilde yazılması da doğrudur.

Tabii Ki - Doğru

Tabiiki - Yanlış

''De'' ise hem ismin hal eklerinden biri hem de bağlaç olarak kullanılır. Örneğin ''evde, bahçede, yerde'' kelimelerinde ''de'' ismin bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Ancak tabiki de kelimesinde bağlaç olarak kullanılan ''de'nin, ki gibi ayrı yazılması gerekir.

Örnek Cümleler

1- Tabi ki de sizi görmeye geleceğiz. - Doğru

2- Tabikide başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. - Yanlış