Tabikide nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Tabikide yazımı
Türkçede tabi kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı doğal olan bu kelime aynı zamanda bir onay kelimesidir. Konuşmalarda öneri ve soruları onaylamak için evet ve peki anlamına gelen tabi kelimesi kullanılır. ''Tabikide'' kelimesi ise bu kelimeye getirilen iki ayrı ekle oluşmuştur. Bu kelimenin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre tabikide nasıl yazılır? Bitişik mi ayrı mı? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda tabikide kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer kelimeler şunlardır. 1- Evet 2- Pekala 3- Olur 4- Hay hay
TDK'ya Göre Tabikide Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
Tabikide sözcüğünde tabi kelimesinin yanında ''ki'' ve ''de'' bağlacı kullanılmıştır. Ki, bazı kelimelerde ilgi eki olarak kullanılırken bazı cümlelerde bağlaç olarak görev alır. Bu kelimede de bağlaç olarak kullanılan ''ki''nin ayrı yazılması gerekir.
Tabi Ki - Doğru Kullanım
Tabiki - Yanlış Kullanım
Bazı kaynaklarda ''tabi'' kelimesinin ''tabii'' şeklinde yazıldığını görüyoruz. Kelimenin bu şekilde yazılması da doğrudur.
Tabii Ki - Doğru
Tabiiki - Yanlış
''De'' ise hem ismin hal eklerinden biri hem de bağlaç olarak kullanılır. Örneğin ''evde, bahçede, yerde'' kelimelerinde ''de'' ismin bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Ancak tabiki de kelimesinde bağlaç olarak kullanılan ''de'nin, ki gibi ayrı yazılması gerekir.
Örnek Cümleler
1- Tabi ki de sizi görmeye geleceğiz. - Doğru
2- Tabikide başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. - Yanlış