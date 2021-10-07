Sümsük Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir? Sümsük Kuşu Yumurtası Ne Renk Olur, Sesi Ve Özellikleri

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Sümsük kuşu insanlar tarafından ördeğe benzetilmektedir. Ördekler gibi su kenarlarında yaşamaktadır. Birçok insan da sümsük kuşunu suyun bulunduğu civarlarda görmüştür.

Sümsük Kuşu Nedir?

Sula Bassana olarak isimlendirilen Sümsük kuşu ailesinden gelen kuş türüne Sümsük kuşu denmektedir.

Morus bassanus ismi ise sümsük kuşunun bilimsel adıdır. Sümsük kuşunun uzunluğu 92 ile 110 cm arasında değişmektedir. Soyu artan bir kuştur ve korunma durumu da asgari seviyededir. Sümsük kuşunun kütle ağırlığı genelde 3 kg ağırlığındadır.

Sümsük Kuşu Nerede Yaşar?

Sümsük kuşu dünyada Pasifik Okyanusu'nun doğusunda Kaliforniya'da bulunan Galapagos Adaları ile Peru'ya kadar olan bölgedeki ada ve kıyılarda yaşamaktadır. Aynı zamanda bu kuş türü isminden de anlaşılacağı gibi komik kuş çeşitleri arasında yer almaktadır.

Sümsük Kuşu Nasıl Beslenir?

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Sümsük kuşu su kenarlarında ve suyun üzerinde uçtukları için klasik avlanma tekniğini kullanarak orta boy balıkları ve deniz omurgasız olan canlılarla beslenmektedir.

Burada bahsedilen klasik avlanma tekniği ise havadan suya dalmaktır. Bu sayede besinlerini elde etmektedir. Sadece bu kuş türleri tek başlarına değil sürü halinde yani toplu şekilde beslenmektedir.

Hatta bazen bu kuş çeşidi tekneleri takip ederek atıkları da yemektedir. Sümsük kuşu karakteristik avlanma özelliğine sahiptir.

Sümsük Kuşu Yumurtası Ne Renk Olur?

Sümsük kuşları sürü halinde üremektedir. İlk başta erkek sümsük kuş havada uçarak alanı izler ve uygun yuva ortamını seçer. Hatta seçtiği yeri gerektiğinde kavga ederek hırçınca korur.

Sonrasında ise erkek olan sümsük kuş dişi olan sümsük kuşu çağırır yani davet eder. Bu çağrı erkek kuşun başını sallamasıyla gerçekleşir.

Dişi kuş da dolaşarak kendisine uygun olan erkek kuşu seçmeye çalışır. Eşler bu şekilde birbirini seçtikten sonra çiftleşir ve bağlanır.

Sümsük kuşunun yumurta sayısı iki adettir. Yumurtaların rengi beyaz, yeşil, pembe, soluk mavi ve lekesizdir.

Lekesiz olan bu yumurtalar yuvadaki pisliklerle kaplanabilir. Kuluçka süresi 42 ile 55 gün arasında değişmektedir.

Dişi olan sümsük kuşu erkek olan sümsük kuşu ile birlikte kuluçkaya yatmaktadır. Sonrasında bu renkli yumurtalar çatlar ve tüysüz yavrular dünyaya gelir.

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Sümsük Kuşunun Sesi ve Özellikleri

Sümsük kuşlarının bilinen bilimsel özelliği sevdiklerini sesleriyle aramalarıdır. Bu sesler sürü halinde olduğunda çok gürültülü olmakta ve çığlık şeklindedir. Bu sesler sümsük kuşunun eşini sesiyle etkilemesinden dolayıdır.

Sümsük kuşunun fiziksel özellikleri arasında boylarının 60 ile 85 cm arasında olduğu bilgisidir. Kanat açıklıkları ise 140 ile 175 cm arasında değişmektedir. Kanatlarının uçları sivri, uzun ve dardır. Kuyrukları ise baklava şeklinde olup oldukça uzundur.

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Kuyruklarının dış tüyleri de ortadaki tüylerden daha kısadır. Sümsük kuşları Sula ve Morus cinsi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu iki cinsin davranış özellikleri basit bir şekilde birbirinden ayırt edilebilmektedir. Hatta bu iki cinsin DNA özellikleri bile birbirinden farklıdır.

Sümsük kuşları dalış yapmak için gerekli küçük kesitli vücut yapılarına sahiptir. Bu nedenden dolayı uçuş kasları oldukça küçüktür. Bacakları tıknaz şeklindedir. Ayak yapısı ise perdeli bir yapıdadır.