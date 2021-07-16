Sülfat nedir ve ne işe yarar? Sülfat nerelerde kullanılır

Sülfat yapısı ve içeriği ile beraber taşıdığı özellikler üzerinden birçok farklı kullanım alanına sahiptir. Belirli bir kimyasal formülü bulunması ile beraber, özellikle ne işe yaradığı merak edilen konular arasında geliyor. Özel olarak hazırlanması ile birçok farklı üründe malzeme olarak değerlendirilir. Özellikleri ile kolay kullanım imkanı vermesinin yanı sıra bir takım zararlarının da bulunduğunu söylemek mümkün.

Sülfat Nedir?

İnorganik kimyada sülfürik asidin tuzu sülfat olarak bilinir. Aynı zamanda SLS olarak bilinen sülfat, ‘Sodium laureth sulfate’ biçiminde ifade edilmektedir. Daha çok genel olarak orta tahrişli temizlik malzemelerinde ön plana çıkar ve yaygın şekilde kullanılır. Kimyasal bir yapı üzerinden ele alınması ile aynı zamanda belirli bir formüle sahiptir. Bu doğrultuda akla gelebilecek birçok değişik temizlik malzemesinde kullanılması ile beraber, bunların dışındaki farklı alanlarda da öne çıkmaktadır. Kimyasal açıdan inorganik özellikleri kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek gerekir.

Sülfat Ne İşe Yarar?

Özellikle orta derecede tahriş eden temizlik malzemelerinde bolca köpürdüğü için kullanıldığını söylemek gerekir. Aynı zamanda bol tüketilmesi ile beraber daha temiz bir etki yaratmasını yanı sıra, daha düşük maliyete sahiptir. Tabii kolayca emilebilme özellikleri nedeniyle birçok üründe yaygın şekilde kullanılır. Fakat sağlığına önem veren kişilerin son dönemlerde bu ürünlere dikkat ettiği ve sülfatsız ürünler kullandığı da gözden kaçmıyor. Zira kafa derisi ve saç ile beraber göz ya da cilt için bazı zararlı durumlarda ön plana çıkmaktadır.

Sülfat Nerelerde Kullanılır?

Sülfat özellikle günlük kullanım açısından değerlendirilen birçok farklı üründe ön plana çıkıyor. Özellikle hem temizlik malzemeleri hem de vücut temizliği konusunda ürünlerde yer aldığını söylemek mümkün. Bunun temel nedeni sağladığı özellikler ve bolca köpürmesidir. Tabii bunun dışında birçok farklı özelliği ile yaygın olarak kullanılan malzemeler içerisinde bulunuyor.

- Şampuanlar

- Diş macunları

- Nemlendiriciler

- Duş jeli

- Banyo köpükleri

- Makyaj malzemeleri

- Yüz yıkama jelleri

- Vücut losyonları

- Makyaj temizleme ürünleri

- Kağıt sektörü

- Tekstil sanayisi

- Cam sanayisi

- Deri ve dokuma sanayisi

- Gübre

Bu şekilde birçok farklı üründe oldukça fazla biçimde kullanıldığını söylemek mümkün. Günümüzde hala bu ürünlerde değerlendirilmesi ile beraber, yine de çok dikkat edilmesi gereken bir malzeme olduğunu eklemek gerekir. Zira cildi hassas olan kişilerde özellikle alerjik reaksiyonlar yarattığı biliniyor. Tabii kimyasal içeriği ve inorganik yapısı ile sağladığı özellikler nedeniyle çok fazla değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Sülfat Zararları Nelerdir?

Başta temizlik ve sağlık malzemeleri olmak üzere sülfat birçok alanda kullanılan en önemli malzemeler içerisinde gelir. Mutlaka dengeli şekilde ürünlerde yer alması gerektiğinin yanı sıra, bazı zararlı etkilerinin olduğunu da unutmamak gerekir.

- Hassas ciltlerde reaksiyon oluşturabilir.

- Cildin tahriş olmasına sebep olabilir.

- Ciltte pullanma yaratabilir.

- Saç derisinin kurumasına ve saçların kepeklenmesi ne sebep olabilir.

- Saç köklerinden direkt emilmesi ile direkt olarak gözlere ulaşabilir.

- Cildin nem dengesini bozabilir.

Bu şekilde birtakım zararları nedeniyle sülfat içeren malzemelerin kullanımı noktasında çok dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle vücut için cilt ve saç konusunda kullanırken, mutlaka az ürün içerisindeki sülfat değerinin ve dengesini bilinmesi gerekir. Diğer yandan hassas bir yapıya sahip olan kişilerin kullanmaması gerektiği ürünler içerisinde yer alıyor.