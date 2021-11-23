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Süblimleşme nedir ve nasıl olur? Süblimleşme ısı alır verir mi, endotermik yoksa ekzotermik midir

Süblimleşme nedir ve nasıl olur Süblimleşme ısı alır verir mi, endotermik yoksa ekzotermik midir

Süblimleşme kelimesi hem günlük hayatta hem de birçok yerde karşılaşılabilen kelimeler arasında yer almaktadır. Süblimleşme ile ilgili olarak daha detaylı bir şekilde bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Süblimleşme nedir ve nasıl olur? Süblimleşme ısı alır verir mi, endotermik yoksa ekzotermik midir? Siz de süblimleşme ile ilgili olarak ve ne anlama geldiğini detayları ile derledik.

 

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 Süblimleşme olayı maddenin halleriyle doğrudan ilgili olarak ifade edilebilir. Hal değişimi olayları içerisinde incelenen süblimleşme maddenin halinde meydana gelen bir değişim olarak ifade edilebilir. Süblimleşme olayının bir faz değişimi olduğunu söylemek mümkündür. Süblimleşme olayı maddenin katı halinden gaz haline geçişi olarak belirtilebilir. Ancak tüm katı maddelerin süblimleşme yapması da mümkün değildir. 

 Süblimleşme Nedir ve Nasıl Olur? 

 Süblimleşme katı maddelerin ısıtılmasıyla sıvı hale geçmeden direk olarak gaz haline geçmesi olarak ifade edilebilir. Süblimleşmenin bir faz değişimi olduğunu söylemek de mümkündür. Maddenin halleri katı, sıvı ve gaz olarak bilinmektedir. Maddeler arası hal geçişlerinin olduğunu söylemek de mümkündür. Süblimleşme olayının meydana gelmesi için katı formunda bulunan bir maddenin gaz haline geçmesi gerekmektedir. 

 Süblimleşme olması için sıvı hale geçiş söz konusu olmamalıdır. Maddeler arası geçişin katıdan gaza olması gerekmektedir. Süblimleşme olayına örnek olarak; kuru buz, naftalin, kamfor, iyot ve arsenik verilebilir. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçerek sonrasında ise gaz haline geçmesi ise süblimleşme olarak ifade edilemez. Süblimleşme olması için maddenin katı halinden direk gaz haline geçmesi gerekmektedir. 

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 Süblimleşme Isı Alır Verir mi, Endotermik mi Yoksa Ekzotermik midir? 

 Süblimleşme olayı katı halde bulunan bir maddenin hal değişimi sonucunda gaza dönüşmesi olarak ifade edilebilir. Süblimleşme endotermik bir olay olarak ifade edilebilir. Endotermik kelimesi ise bir kimya terimi olarak bilinmektedir. Endotermik ısı alan anlamında kullanılan bir kelimedir. Ekzotermik ise ısı veren anlamına gelmektedir. Süblimleşme olayının gerçekleşmesi için ısı alması gerekmektedir. 

 Süblimleşme olayının gerçekleşmesi için yani bir maddenin katı halden gaz haline geçmesi için ısı alması gerekmektedir. Bu durumda süblimleşme olayının endotermik bir olay olduğunu söylemek mümkündür. Yani dışarıdan enerji absorbe etmektedir. Süblimleşme olayının gerçekleşmesi için katı maddeleri meydana getiren taneciklerin arasındaki çekim kuvvetinin oldukça düşük olduğunu söylemek de mümkündür. 

 Süblimleşme olayının doğada bulunan bir çok maddede de gerçekleştiği görülmektedir. Süblimleşme olayı kimyada da oldukça fazla karşılaşılan bir konu olarak ifade edilebilir. Hal değişimleri arasında en fazla karıştırılan değişimlerden birisi olarak da bilinmektedir. Süblimleşme gerçekleşirken maddenin yapısında herhangi bir değişim görülmez. 

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 Süblimleşme Hakkında 

 Süblimleşme olayı endotermik bir olaydır. Katı maddelerin ısı alması sonucunda gaz haline geçmesi olarak ifade edilebilir. Süblimleşme olayının tersi ise kırağılaşma denilmektedir. Süblimleşme olayının ısı değişimi sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Isı değişimine bağlı olarak maddenin halinde de bir değişim meydana gelmektedir. 

 Süblimleşme olayı maddenin yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda ise kimyasal değişme olmadığı söylenebilir. Süblimleşme olayının fiziksel değişim olduğunu söylemek de mümkündür. Süblimleşme olayına örnek olarak verilebilecek doğada birçok madde bulunduğu da söylenebilir. 

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 Süblimleşme olayının hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için ise açık hava basıncının kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda tüm katı maddelerin süblimleşme yaşaması da mümkün değildir. Süblimleşme olayının gerçekleşebilmesi için belirli katı maddeler söz konusu olmaktadır. Süblimleşme olayının gerçekleşmesi için ise maddenin ısı alması gerekmektedir. Isı alan katı maddenin doğrudan gaz haline dönüşmesi süblimleşme olarak bilinmektedir. 

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