Subaru Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Subaru Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Subaru markası bir Japon otomobil üreticisi olarak bilinmektedir. Faaliyetini otomobil sektöründe devam ettirmektedir. Subaru ismi, ülker yıldız kümesinin Japonca ismi olarak bilinmektedir.

Subaru Hangi Ülkenin Markası?

Subaru bir Japon otomobil firmasıdır. Toyota firması ile kardeş bir firma olarak bilinmektedir. Ayrıca 6 firmanın bir araya gelmesini temsil etmektedir.

Subaru Nerede Üretiliyor?

Başta Japonya olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren

Subaru Ne Zaman Kuruldu?

Subaru 1953 yılından itibaren faaliyetine başlayan otomobil sektöründe üretim yapan firmadır. 21 Haziran 1905 tarihi itibari ile Subaru otomobil markası olarak faaliyet göstermektedir.

Subaru'nun Sahibi Kim?

Fuji Heavy Industries tarafından otomobil üretimi esas alınarak kurulan bir markadır. Kurucusu Kenji Kita olarak bilinmektedir. Ayrıca Subaru Toyota FHI'ın hisselerinden .5' gibi bir oranı elinde tutmaktadır.

Subaru'nun Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Subaru işletmesinin amblemi Japon yıldızıdır. Subaru’nun ambleminde, 6 ayrı Japon araba üreticisinin birleşmesi anlatılmak istenmektedir. Oval bir şekil içerisinde bulunan 6 adet yıldız, bir araya gelmiş olan firmaları sembolize etmektedir.