Su Akarken Testiyi Doldurmalı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Su akarken testiyi doldurmalı, en sık olarak kullandığımız atasözlerimizden bir tanesidir. Bu atasözünde anlatılmak istenen önümüze gelen fırsatları iyi değerlendirmemiz gerektiğiyle ilgilidir.

Su Akarken Testiyi Doldurmalı Atasözünün (TDK)'ya Göre Anlamı Nedir?

- 'Kişi, fırsattan yararlanmalı; geliri bol olduğu zaman ilerisi için para biriktirmeye, mal mülk edinmeye bakmalıdır.' Anlamına gelen bir sözdür. Yani kişiler önüne gelen her fırsatı çok iyi değerlendirmelidir. Bu fırsat bir daha ele geçmeyeceğini anlatmak için kullanılır.

Su Akarken Testiyi Doldurmalı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Su akarken testiyi doldurmalı atasözü paranın iyi değerlendirilip, birikim yapılması gerektiğini söylemektedir. Bu atasözünün cümle içerisinde kullanımına örnek verecek olur isek;

- Maaşıma zam geldi biriktirip yatırım yapmalıyım. ( Su akarken testiyi doldurmalı)