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Stop 2. Ve 3. Hali Nedir? Stop Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Stop 2. Ve 3. Hali Nedir Stop Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Türkçe kelime anlamı “durmak” olarak bilinen stop fiili, sıklıkla cümle içerisinde kullanılan bir kelimedir. Hem yazı hem de konuşma dili içerisinde farklı anlamları karşılamak amacıyla stop fiili tercih edilir. Bir şeyin durması anlamına gelen stop kelimesi, cümle içerisindeki zaman dilimlerine göre 2. ya da 3. hali ile kullanılmalıdır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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 Geçmiş zamandan bahsedildiği takdirde stop kelimesinin cümle içerisinde 2. hali kullanılır. Ancak gelecek zaman ile bağlantılı olacak ise fiilin 3. hali kullanılmalıdır. Aynı şekilde soru cümlelerinde de stop fiilinin 3. hali gerekir. 

 Stop Fiilinin 2. Hali ve Kullanımı 

 Geçmiş zamanda yaşanmış olan bir olay ya da durumdan bahsedildiğinde, past simple tense eki olacaktır. Bu nedenle stop fiilinin 2. hali olan ''stopped'' kelimesi ekli şekilde kullanılmalıdır. Cümle olarak örnek vermek gerekirse; ''She stopped talkin to me about my job.'' kullanılabilir. Türkçe olarak; ''Benimle işim hakkında konuşmayı durdurdu.'' anlamını taşımaktadır. 

 Stop Fiilinin 3. Hali ve Kullanımı 

 Aynı şekilde ''stopped'' haliyle kullanılan stop kelimesinin 3. hali, present perfect tense için de kullanılır. Present perfect tense içerisinde kullanılacağı zaman, have + stopped eki ya da özneye göre has + stopped eki tercih edilir. ''He has stopped reading romantic novels.'' cümlesi ile Türkçe olarak; ''O romantik romanlar okumayı durduruyor.'' anlamı çıkacaktır. Past perfect tense için ise özne fark etmeksizin stopped fiili ''had'' eki ile kullanılır.

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