Stomatit nedir, neden oluşur? Ağızda üremik stomatit tanısı ve tedavi yöntemleri..

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Stomatit alerjik nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Doktor tarafından yapılan ağız içi muayenesi ile birlikte Stomatit nedenleri ortaya çıkar. Stomatit için kulak burun boğaz doktorları tedavi yöntemlerini belirlemiştir.

Stomatit Nedir?

Stomatit tıbbi bir terimdir. Ağız içinde meydana gelen yaralara kısaca Stomatit denilmektedir. Stomatit tedavi edilebilen bir durum olarak bilinmektedir. Stomatit her yaştan ve her kişide ortaya çıkabilen bir durumdur. Ağız içinde yaralara ve iltihaplara denilen Stomatit için kısaca ağız içi iltihabı denilmektedir. Stomatit bazı hastalıkların da habercisi olarak bilinmektedir. Bulaşıcı bir hastalık olarak bilinen Stomatit ağız yolu ile bulaşır.

Neden Oluşur?

1) Dudak Isırması

Dudak ısırması bir alışkanlık olarak bilinmektedir. Alışkanlık olduğundan ötürü belirli bir süre tekrarlayınca ağız içi yaralar ve ağız içi iltihaplar meydana gelebilir. Stomatit hastalığının en büyük nedenleri arasında dudak ısırması gelmektedir. Hastaların çoğunda dudak ısırması yer almaktadır.

2) Ağız İçi Operasyonlar

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Yakın zamanda gerçekleştirilen ağız içi ameliyatları ya da diş eti ameliyatları gibi durumlarda yine Stomatit görülebilmektedir. Bu durum doğal olarak görülebilir. Pek çok kişide ağız içi yaralarında ağız içi operasyonlar temel sebep olarak görülmektedir.

3) Mantar Hastalığı

Özellikle çocuklarda ortaya çıkan bir nedendir. Vücut mantarları tedavi edilmediği takdirde ağız içi iltihaplara neden olabilmektedir. Çocuklarda sık sık ortaya çıkan bu durum için mutlaka bir hekimden destek alınması gerekir.

4) Kan Kanseri

Ağız içi iltihapların en önemli nedenleri arasında kan kanseri gelmektedir. Kan kanseri lösemi olarak da bilinen bir hastalıktır. Kan kanserinde sıklıkla ağız içi yaralar meydana gelir ve kan kanseri tedavisinde ağız içi yaralar da tedavi edilmiş olur. Kan kanserinden kaynaklı olarak vücutta bir takım vitamin eksiklikleri görülür.

5) Vitamin Eksikliği

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda gelişimlerinin sağlıklı olması açısından vitamin alınması gerekir. Vücutta vitamin eksikliği söz konusu olduğu durumlarda bir takım semptomlar baş göstermektedir. Bunlardan ilki Stomatit olarak bilinen ağız içi iltihaplarıdır. Vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak iltihaplar dudak çevrelerine de sıçrayabilir. Bu durumda birden fazla Stomatit vakası görülebilir.

Ağızda Üremik Stomatit Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

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Ağız içerisinde üremik stomatit tanısı doktor tarafından yapılan ağız içi muayenesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Ağızda üremik tanısı yalnızca bir doktor tarafından konulur. Bunun için de geliştirilmiş ve etkili olan tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ağızda üremik stomatit için tedavi yöntemleri şu şekildedir;

1) Sigaranın Bırakılması

Sigaranın bırakılması ağız içi sağlığı açısından çok önemlidir. Eğer sık sık Stomatit şikayetleri yaşıyorsanız tedavinin ilk aşaması olarak sigarayı bırakabilirsiniz. Sigarayı bırakarak ağız içindeki zararlı bakterilerin ve virüslerin daha hızlı bir şekilde azalmasını sağlayabilirsiniz.

2) Propolis

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Propolis tüketimi sonucunda ağız içi iltihaplar hızlı bir şekilde geçmektedir. Propolis tüketimi Stomatit şikayetlerini minimum seviyeye indirmektedir. Doğal bir koruyucu olarak bilinen propolis her yaş grubuna tavsiye edilir.

3) Tuzlu Gargara

Ağız içindeki zararlı bakterilerin azaltılması ve Stomatit şikayetlerini sonlandırmak amacı ile günde iki defa olmak üzere ağzınıza tuzlu gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde hastalıktan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.