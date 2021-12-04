Stomatit nedir, neden oluşur? Ağızda üremik stomatit tanısı ve tedavi yöntemleri..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan genelge... Yeni dönem başladı İhracatta Türkiye hamlesiErdoğan'dan genelge... Yeni dönem başladı! İhracatta "Türkiye" hamlesi#Genelge
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş, Kasımpaşa engeline takıldıBeşiktaş, Kasımpaşa engeline takıldı#Süper Lig
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Stomatit nedir, neden oluşur? Ağızda üremik stomatit tanısı ve tedavi yöntemleri..

Stomatit nedir, neden oluşur Ağızda üremik stomatit tanısı ve tedavi yöntemleri..

Stomatit ağızda ortaya çıkan hastalıklardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Bazı insanlarda devamlı olarak tekrarlayan Stomatitin bir çok nedeni bulunmaktadır. Stomatit mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Özellikle ağız bölgesinde ortaya çıktığı için yemek yerken acı verici olabilir. Peki Stomatit nedir? Stomatit neden oluşur? Ağızda üremik Stomatit tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte Stomatit hastalığı ile ilgili tüm detaylar.

Haberin Devamı

Stomatit alerjik nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Doktor tarafından yapılan ağız içi muayenesi ile birlikte Stomatit nedenleri ortaya çıkar. Stomatit için kulak burun boğaz doktorları tedavi yöntemlerini belirlemiştir.

 Stomatit Nedir?

 Stomatit tıbbi bir terimdir. Ağız içinde meydana gelen yaralara kısaca Stomatit denilmektedir. Stomatit tedavi edilebilen bir durum olarak bilinmektedir. Stomatit her yaştan ve her kişide ortaya çıkabilen bir durumdur. Ağız içinde yaralara ve iltihaplara denilen Stomatit için kısaca ağız içi iltihabı denilmektedir. Stomatit bazı hastalıkların da habercisi olarak bilinmektedir. Bulaşıcı bir hastalık olarak bilinen Stomatit ağız yolu ile bulaşır.

 Neden Oluşur?

 1) Dudak Isırması

 Dudak ısırması bir alışkanlık olarak bilinmektedir. Alışkanlık olduğundan ötürü belirli bir süre tekrarlayınca ağız içi yaralar ve ağız içi iltihaplar meydana gelebilir. Stomatit hastalığının en büyük nedenleri arasında dudak ısırması gelmektedir. Hastaların çoğunda dudak ısırması yer almaktadır.

 2) Ağız İçi Operasyonlar

Haberin Devamı

 Yakın zamanda gerçekleştirilen ağız içi ameliyatları ya da diş eti ameliyatları gibi durumlarda yine Stomatit görülebilmektedir. Bu durum doğal olarak görülebilir. Pek çok kişide ağız içi yaralarında ağız içi operasyonlar temel sebep olarak görülmektedir.

 3) Mantar Hastalığı

 Özellikle çocuklarda ortaya çıkan bir nedendir. Vücut mantarları tedavi edilmediği takdirde ağız içi iltihaplara neden olabilmektedir. Çocuklarda sık sık ortaya çıkan bu durum için mutlaka bir hekimden destek alınması gerekir.

 4) Kan Kanseri

 Ağız içi iltihapların en önemli nedenleri arasında kan kanseri gelmektedir. Kan kanseri lösemi olarak da bilinen bir hastalıktır. Kan kanserinde sıklıkla ağız içi yaralar meydana gelir ve kan kanseri tedavisinde ağız içi yaralar da tedavi edilmiş olur. Kan kanserinden kaynaklı olarak vücutta bir takım vitamin eksiklikleri görülür.

 5) Vitamin Eksikliği

 Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda gelişimlerinin sağlıklı olması açısından vitamin alınması gerekir. Vücutta vitamin eksikliği söz konusu olduğu durumlarda bir takım semptomlar baş göstermektedir. Bunlardan ilki Stomatit olarak bilinen ağız içi iltihaplarıdır. Vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak iltihaplar dudak çevrelerine de sıçrayabilir. Bu durumda birden fazla Stomatit vakası görülebilir.

 Ağızda Üremik Stomatit Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Haberin Devamı

 Ağız içerisinde üremik stomatit tanısı doktor tarafından yapılan ağız içi muayenesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Ağızda üremik tanısı yalnızca bir doktor tarafından konulur. Bunun için de geliştirilmiş ve etkili olan tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ağızda üremik stomatit için tedavi yöntemleri şu şekildedir;

 1) Sigaranın Bırakılması

 Sigaranın bırakılması ağız içi sağlığı açısından çok önemlidir. Eğer sık sık Stomatit şikayetleri yaşıyorsanız tedavinin ilk aşaması olarak sigarayı bırakabilirsiniz. Sigarayı bırakarak ağız içindeki zararlı bakterilerin ve virüslerin daha hızlı bir şekilde azalmasını sağlayabilirsiniz.

 2) Propolis

Haberin Devamı

 Propolis tüketimi sonucunda ağız içi iltihaplar hızlı bir şekilde geçmektedir. Propolis tüketimi Stomatit şikayetlerini minimum seviyeye indirmektedir. Doğal bir koruyucu olarak bilinen propolis her yaş grubuna tavsiye edilir.

 3) Tuzlu Gargara

 Ağız içindeki zararlı bakterilerin azaltılması ve Stomatit şikayetlerini sonlandırmak amacı ile günde iki defa olmak üzere ağzınıza tuzlu gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde hastalıktan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları