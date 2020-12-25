Stilist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Stilist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Stilist olmayı düşünen kişiler üniversitelerin moda ve tasarım bölümlerine kayıt yaptırabilirler. Bunun yanında stilist olmak için verilen kurslar da bulunmaktadır. Ancak kişilerin bu mesleği yapabilmeleri için çizim yeteneklerinin olması ve hayal güçlerinin de yüksek olması oldukça önemlidir.

Stilist Nedir?

Stilistler oyuncu ya da mankenlerin, dizi, film ve fotoğraf çekimlerinde kişilerin giyeceği kıyafet, takı gibi ürünleri belirlemekten sorumludur. Stilistler bu işlerinin yanında moda evleri ve tasarımcılar ile de çalışabilirler.

Stilist Ne İş Yapar?

Stilistler moda sektöründe faaliyet göstermektedir. Hayal güçlerini kumaşa en iyi şekilde yansıtarak tasarımlar yaparlar. Kişilerin giyeceği kıyafetler ve aksesuarlar ile ilgili danışmanlık işlerini yürütürler. Modayı yakından takip etmeleri ve yeniliklere açık olmaları oldukça önemlidir.

Stilist Nasıl Olunur?

Çizim ve tasarım yeteneği olan kişiler nasıl stilist olacakları ile ilgili araştırma içerisine girerler. Bu mesleği yapmayı düşünen kişilerin öncelikli olarak bir eğitim almaları şarttır. Sadece hayal gücü ve çizim yeteneği mesleği yapmak için yeterli değildir.

Stilist olmak ile alakalı teknik bilgiler öğrenmek ve her şeyden önce geçerli bir sertifika sahibi olmak adına açılmış olan stilist kursları bulunur. Bunun dışında üniversitelerin moda ve tasarım bölümlerini okuyarak da stilist kariyerliği için adım atmak mümkündür.

Stilist Olma Şartları Nelerdir?

Stilist olmayı düşünen kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir;

İyi bir stilist olmak için öncelikle iyi bir eğitim almak gerekir. Ama bu meslek alanında tecrübe edinmek için bir stilist yanında çalışmak ve işin inceliklerini öğrenmek de oldukça önemlidir.

Stilistlik alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerin düzenli olarak eğitimlere ve seminerlere katılması ve bunun yanında modayı da yakından takip etmesi gerekir.

Stilistlik ile alakalı olarak kullanılması gereken programların iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Stilist Görevleri Nelerdir?

Stilistler hem müşterilerine moda ile alakalı önerilerde bulunur hem de birbirinden güzel tasarımlar ile modaya yön verir. Bir stilistin görevleri arasında aşağıdaki maddeler bulunmaktadır;

Ünlü kişiler, modeller ya da diğer kişiler için stil danışmanlığı yapar.

Kişilerde imaj değişikliği için stil önerileri üretir.

Kumaşlar ve aksesuarlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu alanda çalışmalar yapmalıdır.

Moda tasarımcıları ile birlikte organize çalışmalar yürütür.

Moda ile alakalı defileleri yakından takip eder.

Sadece ulusal değil uluslararası modacıları da takip etmelidir.

Moda ile alakalı her türlü değişimi yakından takip etmeli ve güncel trendleri müşterileri ile paylaşmalıdır.

Fotoğrafçı, model, modacı, tasarımcı gibi alanlarda çalışan kişiler ile birlikte çalışmalar yürütmesi gerekir.

Bir Stilistte Bulunması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Stilistlerde olması gereken nitelikler şunlardır;

Stilistlerin seyahat engelinin olmaması gerekir.

Moda trendlerini yakından takip etmelidir.

Farklı vücut tiplerine uygun farklı kıyafetler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Ekip çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütebilmelidir.

Tasarım, moda ve sanat konularında hem geçmiş çalışmaları bilmeli hem de günümüzdeki çalışmaları yakından takip etmelidir.

Hayal gücüne dayanan sıra dışı ve şık tasarımlar üretmesi gerekir.

İletişim becerilerinin gelişmiş olması gerekir.

Stilist Maaşları Nasıldır?

Stilist mesleğine yeni başlayan kişiler işi öğrenmek adına bir stilist yanında çalışmaya başladıklarında asgari ücret ile işe başlarlar. Kendi işlerinde çalışmaya başladıklarında ise alacakları en düşük maaş 5000 TL civarında olacaktır. Tecrübeli ve alanında uzman stilistler 10000 TL civarında maaş alırlar.