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Start 2. Ve 3. Hali Nedir? Start Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Start 2. Ve 3. Hali Nedir Start Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Düzenli fiiller arasında yer alan start kelimesi, aynı şekilde anlamı üzerinden Türkçede de yaygın kullanılır. Fakat söz konusu İngilizce olduğu vakit 2. ve 3. halleri üzerinden ele alınması önemli bir yer taşır. Peki start 2. ve 3. hali nedir? Start fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleleri derledik.

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 Start kelimesi taşımış olduğu anlam ile beraber İngilizcede değerlendirilen önemli sözcüklerden biridir. Farklı biçimlerde cümle içerisinde ele alınırken 2. ve 3. halleri ile değerlendirilir. 

 Start 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizcede düzenli fiil olarak bilindiği için start kelimesi 2 ve 3. hali üzerinden takı alarak kullanılır. Bu doğrultuda almış olduğu, ‘-ed’ takısı üzerinden değişik halleri ile beraber değerlendirilir. 

 - Started

 - Starded 

 Bu şekilde hem 2. hali hem de 3. hali üzerinden aynı şekilde ele alınır. Çünkü İngilizce düzenli fiil olarak değerlendirilir ve cümle içerisinde gramer yapısına göre kullanılır. 

 Start Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Örnek cümleler ile beraber ele alındığı vakit Start fiili daha iyi anlaşılabilir. 

 He started to run 

 She has started driving car 

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 Yukarıda verilen 2. ve 3. halleri ile beraber düzenli fiil kapsamında start kelimesi kullanılabilir. Türkçe üzerinden bakıldığı vakit ‘başlamak’ anlamı taşıyan start kelimesi, bu sözcük kapsamında Türkçe üzerinde de kullanılır. Ancak özellikle ki farklı hali ile beraber gramer yapısına göre İngilizcede kullanılır.

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