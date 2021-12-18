SSD ve HDD arasındaki fark nedir? SSD ile HDD farkı

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Bilgisayarlarda kullanılan SSD ve HDD arasında büyük farklar bulunuyor. HDD, SDD'ye göre daha çok tercih ediliyor. HDD'nin ısı ve ses seviyesi oldukça yüksektir. SSD HDD'ye göre daha hareketsizdir.

SSD ve HDD Arasındaki Fark Nedir?

Bilgisayar kullanıcıları bilgisayar parçaları hakkında en önemli bilgileri öğrenmek istiyor. Bilgisayarların daha verimli çalışabilmesi için, önemli parçalar bulunuyor. SSD ve HDD her bilgisayar kullanıcısı tarafından duyulan terimler arasındadır. SSD ve HDD her ne kadar aynı işlevi yerine getirse de, aralarında birçok fark bulunuyor. HDD, oldukça hareketli olan parçalardır. Isısı yüksek ve ses bakımından yüksek seviyelerde olan bir parçadır. SSD, hareketsiz parçalardan oluşmaları nedeniyle herhangi bir titreşimde bulunmazlar.

SSD ile HDD Farkı

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SSD parçaları, flaş bellek sistemiyle aynı şekilde çalışan parçalardır. HDD ile arasındaki farklar ele alındığında, birçok fark görülebiliyor. HDD çalışırken oldukça fazla ses çıkardığı görülebiliyor. Çok yüksek seslerin çıkması kullanıcıların rahatsız olmasına neden oluyor. SSD disklerinde herhangi bir ses veya titreşim bulunmuyor. SSD, HDD'ye göre daha kolay takılıp çıkarılabilen ürünlerdir.