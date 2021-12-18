SSD ve HDD arasındaki fark nedir? SSD ile HDD farkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Yoğun maraton sona erdi TBMMde 2022 bütçesi kabul edildiYoğun maraton sona erdi! TBMM'de 2022 bütçesi kabul edildi#BÜTÇE
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklamaEmniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama#Sahte İçki
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Son tablo açıklandı Bakan Kocadan önemli mesaj: Israrla öneriyoruzSon tablo açıklandı! Bakan Koca'dan önemli mesaj: Israrla öneriyoruz#Koronavirüs
Kurtulmuştan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğizKurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz#AK Parti
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırınŞimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın#Araç Bakım
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

SSD ve HDD arasındaki fark nedir? SSD ile HDD farkı

SSD ve HDD arasındaki fark nedir SSD ile HDD farkı

Teknoloji geliştikçe elektronik cihazlarda kullanılan sistemler farklılaşıyor. Bilgisayarlarda bulunan parçalar, bilgisayarın çalışması için oldukça önemlidir. SSD ve HDD arasında bulunan farklar, her bilgisayar sahibi tarafından öğrenmek isteniyor. Aralarında bulunan farklar internet üzerinde araştırılıyor. SSD ve HDD arasındaki fark nedir? SSD ile HDD farkı için merak edilenleri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Bilgisayarlarda kullanılan SSD ve HDD arasında büyük farklar bulunuyor. HDD, SDD'ye göre daha çok tercih ediliyor. HDD'nin ısı ve ses seviyesi oldukça yüksektir. SSD HDD'ye göre daha hareketsizdir.

 SSD ve HDD Arasındaki Fark Nedir?

 Bilgisayar kullanıcıları bilgisayar parçaları hakkında en önemli bilgileri öğrenmek istiyor. Bilgisayarların daha verimli çalışabilmesi için, önemli parçalar bulunuyor. SSD ve HDD her bilgisayar kullanıcısı tarafından duyulan terimler arasındadır. SSD ve HDD her ne kadar aynı işlevi yerine getirse de, aralarında birçok fark bulunuyor. HDD, oldukça hareketli olan parçalardır. Isısı yüksek ve ses bakımından yüksek seviyelerde olan bir parçadır. SSD, hareketsiz parçalardan oluşmaları nedeniyle herhangi bir titreşimde bulunmazlar.

 SSD ile HDD Farkı

Haberin Devamı

 SSD parçaları, flaş bellek sistemiyle aynı şekilde çalışan parçalardır. HDD ile arasındaki farklar ele alındığında, birçok fark görülebiliyor. HDD çalışırken oldukça fazla ses çıkardığı görülebiliyor. Çok yüksek seslerin çıkması kullanıcıların rahatsız olmasına neden oluyor. SSD disklerinde herhangi bir ses veya titreşim bulunmuyor. SSD, HDD'ye göre daha kolay takılıp çıkarılabilen ürünlerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge