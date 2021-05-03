Squat Nedir, Nasıl Yapılır Ve Ne İşe Yarar? Squat Çeşitleri Ve Faydaları

Suqat konusu pek çok insanın büyük bir merak içinde araştırdığı egzersiz faaliyetlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple büyük önem taşımaktadır.

Squat Nedir?

Squat, çoğu spor dalında yer alan temel bir harekettir. Squat, ağırlık kullanarak yapılabilen bir hareket olduğu gibi vücudun yalnızca kendi kütlesi kullanılarak da yapılabilmektedir. Squat, erkek kadın spor yapan her bireyin bildiği, ağırlık çalışmalarında da temel olan egzersizler arasında yerini alır.

Squat, vücut kaslarını kuvvetlendiren bir özelliğe sahip durumdadır. Squat hareketinin kolay görünmesine karşın vücutta bulunan kasları yoğun bir biçimde çalıştırdığından dolayı zorlayıcı bir etkiye sahiptir. Çoğunlukla ‘squat hareketleri’ yanlış yapılmaktadır. Ayakta iken yapılan squat hareketinin doğru bir biçimde yapılması etkili olabilmesi bakımından büyük önem taşır.

Squat, özellikle de insan vücudunun alt kısmını biçimlendirmede son derece etkili olan bir egzersiz olma niteliği barındırmaktadır. Kalça ve bacak çevresinde oluşan yağlanmaya karşı önemli bir etkisi vardır. Eğer bu bölgede bulunan kasların geliştirilmesi isteniyorsa kişinin kendisine ait bir ‘squat programı’ oluşturması oldukça iyi bir fikir olabilir.

Squat Nasıl Yapılır ve Ne İşe Yarar?

Esasında günlük hayatta oturup kalkarken dahi yapılması söz konusu durumda olan bir hareket olan squat, bacak kaslarına kuvvet kazandırmak, atletik bir yapı ve performans elde edebilme için sıklıkla tercih edilmektedir. Squat kelime anlamı bakımından çömelme anlamını taşımaktadır.

'Squat nasıl yapılır' sorusunun yanıtı ise bir hayli basittir. Ayakta durur vaziyette iken, ayaklar omuz hizasında olacak şekilde açılır ve ayaklar ise ileriye bakacak biçimde tam karşıya doğru bakılır. Daha sonrasında ise, kalça dışarı doğru itilir, sırt ise yavaş bir şekilde ileri doğru eğilir ve yarım şekilde çömelmiş bir pozisyona gelinir.

Bu aşamada iken bacak ve kalçada bulunan kasların ısındığının hissedilmesi son derece normaldir. Bu harekete dair en önemli ipuçlarından biri de, hareketin yapılışı esnasında karın ve kalça kaslarını yeterince sıkıyor olmaktır. Bu hareketi yeni yapmaya başlayanlar için squat egzersizi esnasında zorlanmalar söz konusu olabilir. Aynı zamanda ve çömelme hareketini tam olarak gerçekleştirememe durumu olabilir.

Squat hareketlerinde özellikle denge kasları çalıştığı için kişinin vücut yapısı alışık olmadığından dolayı zorlanmaların yaşanması son derece normaldir. Bu aşamadayken kişinin istikrarlı olması oldukça büyük önem taşır. Bunun sebebi ise zaman içinde kişinin egzersizi tekrar ettikçe, hareketlerinin çapı genişler ve kişinin vücudu giderek daha aşağı eğilebiliyor hale gelebilir.

Squat Çeşitleri ve Faydaları

Squat çeşitleri, farklı egzersizlerden meydana gelmektedir. En yaygın olan squat egzersiz çeşitleri ve bilinen isimleri ise şunlardır:



* Rebound Squat Egzersizleri

* Balet Squat Egzersizleri

* Klasik Squat Egzersizleri (Air squat, Goblet squat vb.)

* Bulgarian Squat Egzersizleri

* İzometrik Squat Egzersizleri

* Hareketli Squat Egzersizleri

Squat ;özellikle bel altı kaslarıyla birlikte kalça, bacak kaslarının yanı sıra karın kaslarını çalıştırır. Squat hareketlerinin faydaları ise, belli başlı maddeler şeklinde şu şöyle açıklanabilmektedir:



* Squat, vücut direncini arttırır ve de önemli ölçüde güç sağlar.

* insan vücudundaki en büyük hacimli kas grubu olan bacakları çalıştırır.

* bacak ile birlikte baldır kaslarının şekillenmesi bakımından büyük fayda sağlar.

* Kalçayı sıkılaştırır ve de toparlar.

* Vücutta bel kısmının güçlenmesi için önemli ölçüde yarar sağlar.

* Vücuttaki basen bölgelerini sıkılaştırır ve olası sarkmaların önüne geçer.

* Vücuda dik ve oldukça sağlam bir duruş kazandırır.

* Vücuda şekil veren bir etkiye sahip olan Squat, ayrıca; vücudun genel yağ yakım olaylarına da hız kazandırır.