Square ne demek? İngilizce Square kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Özellikle dışarıya çıkıldığı zaman İngilizcede cümle içerisinde mutlaka Square kelimesi kullanılır. Çünkü bu kelimenin genel olarak yaygın Türkçe karşılığı, ‘meydan’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu kelime ile beraber yine yaygın olarak karşılığı, ‘kare’ biçiminde bilinmektedir.

Square Ne Demek?

Özellikle, ‘meydan’ anlamı ile beraber Square kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Şimdi buna bir Örnek vermek gerekirse;

‘’The Square is empty.’’ (Meydan boştur.)

Genelde bu şekilde farklı amaçlar doğrultusunda cümle içerisinde kullanılır. Hem bir yeri tarif etmek için hem de tarif almak adına soru üzerinden ele alınmaktadır.

Şimdi bu konuda bir de, ‘kare’ anlamı üzerinden cümle kurmak gerekirse;

‘’This object is a Square.’’ (Bu kesin bir karedir.)

Bu şekilde her iki anlamı üzerinden de İngilizcede cümle içerisinde doğru biçimde kullanmak mümkün. Yani hem kare olarak hem de meydan anlamı üzerinden yaygın olarak İngilizcede değerlendirilmektedir.