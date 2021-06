Spiritüel Nedir Ve Spiritüelizm Ne Demek? Spiritüel Semboller, Konular Ve İsimler

Spiritüel, birçok perspektife yer veren geniş bir kavramdır. Genel olarak, kendimizden daha büyük bir şeye bağlılık duygusu içerir ve tipik olarak yaşamdaki anlam arayışını benimsemektir.

Spiritüel Nedir ve Spiritüelizm Ne Demek?

Her insanın maneviyatı vardır. Ruhunuzu veya iç enerjinizi hareket ettiren veya ifade eden şey maneviyatınızın bir parçasıdır. Bazı açılardan maneviyatınız kişisel ve kamusal yaşamınızın her alanında ifade edilir. Bu sadece kim olduğunuzun bir parçasıdır. Her düşünce, duygu ve eylemle örülmüş ve ifade edilmiştir.

Spiritüelliğin, birçok tanımı vardır. Bunlardan herhangi biri, hayatın bu önemli ama gizemli kısmını anlamada yardımcı olabilir. Nihayetinde, hiçbiri tüm gerçekliği yakalayamaz, ancak netleşen şey, maneviyatın bazı temel unsurlara sahip olmasıdır. Bunlar;

Hayatınızda bir tür anlam bulmak veya yapmak;

Herkes kimlik, acı çekme ve umut gibi konularla ilgilenir. Bu tür konuları manevi kılan şey, hayatın anlamı, genel olarak hayat ve özel olarak sizin hayatınız hakkında sorular sormalarıdır. Maneviyatınız bu sorulara verdiğiniz cevaplarla şekillenir. Maneviyatın bu yönü her anlamda ayrıntılı incelenebilir.

İlişkiler içinde yaşamayı öğrenmek;

Kendinizle, başkalarıyla, doğal dünya ile ilişkileriniz, diğer yandan Tanrı, Allah, Evrensel Gerçek, Yaratıcı gibi isimlerle anılan, Kutsal Olan ile iletişiminizdir.

Maneviyatımızı ifade etme şeklimizi kişisel, ailevi ve kültürel deneyimlerimiz şekillendirir.

Bazı insanlar maneviyatlarını dini bir şekilde ifade ederler. Bu genellikle dini dili, inançları ve sembolleri içerir. İnsanlar dinlerini bireysel uygulamalarla ve inanç topluluklarının ritüellerine katılım yoluyla sürdürürler. Dindar insanlar, zor zamanlarda rahatlık, güç için genellikle dini inançlarına ve topluluklarına yönelirler. Maneviyat, dini olarak kabul edilmeyen şekillerde de ifade edilebilir. Bunlar, insanların ruhlarını besleyebilecekleri yollardan sadece birkaçıdır.

Arkadaşları, ailesi ya da çevresi ile sevgi, destek, nezaket, rehberlik, sadakat ve affetme veren ve alan yollarla ilişki kurarak,

Kendilerini yaratıcı veya sanatsal olarak ifade ederek,

Görsel veya sahne sanatlarını takdir ederek,

Kitap okumak ve hayatın anlamı hakkında sohbet ederek,

Duygusal yaşamlarının hareketlerine, üzüntü, özlem, sevgi, endişe / korku, öfke, neşe, gurur, umut ve şefkatle kendini gösteren ruhun hareketlerine dikkat ederek,

Doğal dünyanın tadını çıkararak,

Egzersiz, meditasyon, masaj, dans, yeme ve içme veya cinsellik yoluyla vücutlarıyla bağlantı kurarak,

Komedi ve mizahtan zevk alarak,

Yaşamlarında adaleti benimseyerek, barış sağlama veya yeşil uygulamaları entegre ederek etik olarak yaşamaya çalışmak spiritüelizmdir.

Spiritüel Semboller ve Konular

Spiritüelizmi benimsemiş bir kişi olmak için;

Kendinizi sevin ve önemseyin, başkalarına şefkat gösterin, doğal ve insan yapımı dünyalardan zevk alın ve yaşam ağındaki yerinize ve katılımınıza değer verin,

Sezgilerinize ve vicdanınıza güvenin, güvenilir ilişkiler geliştirin, anlamın hayatınızın her anında ve yerinde bulunabileceğine güvenin, kime güvenebileceğinizi anlayın ve ne olursa olsun evrenin dost canlısı olduğuna inanın,

Başarısızlıklar ve yanlış davranışlar için kendinizi affedin, istismara uğradığınızda veya haksızlığa uğradığınızda adalet arayın, incindiğinizde intikam arzusunu bırakın, büyük resimde olduğu gibi kabul edildiğinizi ve değer gördüğünüzü kabul edin.

Sağlıklı spiritüellik, hayatımızın fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönleri arasında bir barış, bütünlük ve denge duygusu verir. Bununla birlikte, çoğu insan için böyle bir maneviyata giden yolda mücadeleler, korkutucu ve acı veren deneyimlerle karşılaşır. Bu gibi durumlarda;

İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor?

Ben nereye aitim?

Sevgimi veya öfkemi etkili bir şekilde nasıl ifade edebilirim?

Kendim için doğru olmak ne anlama geliyor?

Gelecek ne gösterir?

Ölmek ve ölmek benim için ne ifade ediyor?

Bu tür soruların arkasındaki korkuların çoğu, bir şekilde bilinmeyen korkusuna, hayatın üzerinde kontrol sahibi olmadığınız alanlarla ilgili bir korkuya dayanıyor. Korkularınızla açıkça ve dürüstçe yüzleşmek, gerçekte nerede kontrol sahibi olduğunuzu anlamanıza ve gücünüzün ötesinde olanı kontrol etmek için boşuna çabalarınızdan vazgeçmenize yardımcı olur.