Spiritüalizm nedir? Tinselcilik ne demek? Felsefede spiritüalizm (öteki alemcilik) akımı özellikleri, kurucusu ve temsilcileri

Bu akım, ''Tinselcilik'' , ''Ruhçuluk'' ve ''Öteki Alemcilik'' adıyla da bilinir. Spiritüalizm zamanla birçok türe ayrılmıştır. Bazı düşünürler ahirete ve hesap gününe iman ederken bazıları reenkarnasyon vasıtasıyla ruhun başka bedenlerde tekrar tekrar doğacağına inanır. En yaygın ekollerin başında Deneyse Spiritüalizm ve Geleneksel Spiritüalizm yer alır. 20. yüzyılında sonunda Neo-Spiritüalizm adında yeni bir akım ortaya çıkmıştır. Bu akımda hipnoz ve psişik güçler önemli bir yer tutar.

Spiritüalizm Nedir?

Spiritüalizm semavi dinlerle mistik öğretileri sentezleyen bir felsefe akımıdır. Spiriüalistler, ''metafizik'' olarak tanımlanan doğa üstü olayları araştırır. Bu akım zaman içerisinde birçok ekole ayrılmıştır ve her ekol farklı bir paranormal olayla ilgilenir. Örneğin bazı ekollerde sadece rüyalar yorumlanır. Rüyada görülen her şey sembolik açıdan incelenip analizi yapılır.

Ruhçuluk akımında ''metapsişik'' kavramı da önemli bir yer tutar. Bazı insanlara doğuştan ya da sonradan hasıl olan doğa üstü yetenekler araştırılır. Metapsişik fenomeni, parapsikolojinin bir alt dalıdır. Son yıllarda üzerine en çok araştırma yapılan ve kitap yazılan konuların başında Astral seyahat gelmektedir. Astral seyahat, uyku esnasında ruhun bedenden ayrılması demektir. Ancak spiritüal konulara vakıf olan ve bu alanda eğitim almış kişiler bu seyahati gerçekleştirebilir. Ruhun öte alemlerde kaybolma ve bedene geri dönememe ihtimali de vardır.

Tinselcilik Ne Demek?

Tinselcilik, ruh ile bedeni iki ayrı varlık olarak gören düalist bir felsefe dalıdır. Bu öğretiye göre beden maddi aleme aittir ve diğer tüm maddi şeyler gibi yok olmaya mahkumdur. Ruh ise insan varlığının özüdür ve ebedidir. Spiritüalizmde ölüm kelimesinin yerime dezenkarnasyon terimi kullanılır. Beden hem sınırlı hem de günaha teşvik eden bir varlık iken ruh, saf iyilikten oluşan sonsuz enerjidir. Dezenkarnasyon, insanın gerçek manada özgürleştiği en önemli olaylardan biridir.

Son yıllarda ''Hipnoz'' kavramı da spiritüalizm içerisinde daha sık kullanılmaya başlamıştır. Kişilerin hipnoz yöntemiyle geçmişte ve gelecekte yolculuk yapabileceklerine inanılır.

Felsefede Spiritüalizm (Öteki Alemcilik) Akımının Özellikleri

Tinselcilikte ölümün sadece bir geçiş olduğu inancı hakimdir. Bazı filozoflar Kuran-ı Kerim'de yer alan ''her nefis ölümü tadacaktır'' ayetini örnek gösterir. Bu ayeti tefsir eden alimler, ölümü tatmak ile ölmek kavramlarının aynı anlama gelmediğini savunur. Metafizik konusunda birçok kitap yazan Martin Heidegger de ''yalnızca insan ölür, diğerleri telef olur'' sözüyle konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İnsan ruhu ile diğer varlıklar ''ölmek'' ve ''telef olmak'' kavramlarıyla birbirinden ayrılmıştır.

Materyalizm, nihilizm, pozitivizm ve ateizmin karşısında ye alan spiritüalizm, İdealizm, Gizemcilik, Sezgicilik ve Yeni Platonculuk akımlarından etkilenmiştir.

Spiritüalizm Akımının Kurucusu ve Temsilcileri

Allan Kardec, Spiritüalizm akımının kurucusu kabul edilmektedir. 1804 yılında Lyon kentinde doğan filozof, başarılı bir hukuk kariyerinden sonra tamamen metafizik bilimine yoğunlaşmıştır. Türkçeye de çevrilmiş olan Ruhlar Kitabı, Allan Kardec'in en ünlü eseridir.

Neo-Spiritüalizm adı verilen akımın kurucusu ise Bedri Ruhselman'dır. Aynı zamanda doktor ve keman virtüözü olan Ruhselman, ''reenkarnasyonu'' temel alan yeni bir ruhçuluk akımı başlatmıştır. En önemli eseri İlahi Nizam ve Kainat kitabıdır. Kitabı 1959 yılında yazan Ruhselman, eserinin 54 yıl sonra yayımlanmasını vasiyet etmiştir. 54 yıl boyunca bir kasada muhafaza edildikten sonra ilk kez 2013 yılında yayımlanmıştır. Kitapta ruh ve reenkarnasyon hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.