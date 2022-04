Speak 2. Ve 3. Hali Nedir? Speak Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede en çok kullanılan kelimelerden birisi speak kelimesidir. Bu kelimeyi birçok cümle içerisinde görmek son derece mümkündür.

Speak 2. ve 3. Hali Nedir?

Speak kelimesi konuşmak anlamına gelmektedir. Ayrıca bu kelime sıklıkla tercih edilen İngilizce kelimelerden birisidir. Bu kelimenin 2. ve 3. hali olduğuda bilinmektedir.

Speak 2. hali : Spoke

Speak 3. hali : Spoken

Speak kelimesi düzensiz bir fiildir. Bundan dolayı kelimenin 2. ve 3. hali bulunmaktadır. İngilizcede bu tarz kelimelere irregular denilmektedir.

Speak Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Konuşmak anlamına gelen speak kelimesi ile birçok cümle kurmak mümkündür. Kurulan her cümle ile bu kelimeyi daha iyi anlayabilirsiniz.

Spoke ile alakalı cümleler;

- The baby with speech difficulties spoke for the first time yesterday. (Konuşma zorluğu çeken bebek dün ilk defa konuştu)

- She spoke very loudly. (Çok yüksek sesle konuştu.)

Spoken ile alakalı cümleler;

- Ahmet has never spoken to me. (Ahmet benimle hiç konuşmadı.)

- English is spoken in many countries. (Birçok ülkede İngilizce konuşulur.)