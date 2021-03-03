Sözünü Bil Pişir Ağzını Der Devşir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözünü Bil Pişir Ağzını Der Devşir, belki de günlük hayatta sıklıkla duyulan atasözleri arasında yer almıyor olabilir. Siz de eğer bu atasözünü cümle içerisinde kullanmak isterseniz, nasıl kullanılacağını bilmek sizin için faydalı olabilir.

Sözünü Bil Pişir Ağzını Der Devşir Atasözünün Anlamı

Sözünü Bil Pişir Ağzını Der Devşir, konuşulmadan önce söylenecek olan sözün iyice düşünülerek ve sonrasında sebep olabileceği bütün ihtimallerin değerlendirilerek söylenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bir sözü söylerken ilk aklınıza geldiği şekliyle değil de ne anlama gelebileceğini düşündükten sonra söylemenizin daha doğru olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Her aklına geleni olduğu gibi söyleme önce sözünü bil pişir ağzını der devşir ondan sonra konuşalım.