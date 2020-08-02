Normatif ne demek? Normatif nedir? Normatif TDK kelime anlamı

Normatif, düzgüsel, ideal ya da optimum anlamlarında kullanılan bir sözcüktür. Normatif sözcüğü, özellikle de psikolojik, felsefik ve sosyal alanlarda kendine sıkça kullanım alanı bulur.

Normatif TDK Kelime Anlamı

Normatif sözcüğünün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı, düzgüsel, düzgüsüzdür. Fransızca kökenli bir kelime olan normatif, günlük hayatta, felsefe, sosyoloji ve psikoloji de sıkça kullanılır. Tek başına ya da cümle içinde kullanılarak karşımıza sıkça çıkan normatif kelimesi, günlük hayatımızda kendine geniş bir kullanım alanı buluyor. Normatif kelimesi, kullanıldığı alana göre farklı anlamlarda kullanılabilir.

Normatif Nedir?

Normatif kullanıldığı yere göre farklı anlamlar taşır. Felsefede kullanılan anlamı ile normatif, kural koyucu demektir. Hukuk terimi olarak ise, düzgüsel ve bir kural değerini taşıyan anlamına gelir. Beden eğitiminde kullanılan anlamında ise, norma ilişkin anlamı taşır. Fransızca kökenli olan bu kelime hayatımızın pek çok alanında sıkça karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda normatif, olması gerekeni ortaya koyan demektir. Bu anlamı ile pek çok kaynakta da kendine yer bulan bu kelimenin kullanım anlamı bakımından genellikle subjektif ve değer yüklü anlamı taşır.