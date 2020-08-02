Epik ne demek? Epik nedir? Epik TDK kelime anlamı

Epik kelimesi Türkçeye Fransızca üzerinden geçmiş sözcüklerden biridir. Artık yerleşik olarak kullanılan bu kelimenin TDK ya göre anlamı ise, ‘destansı’ şeklinde karşılık buluyor. O yüzden filmlerde ya da kitaplarda fantastik söz konusu olduğu zaman epik daha çok değerlendirilmektedir.

Epik Ne Demek?

Epik aslına bakılırsa pek çok farklı alanda uyumlu şekilde yaygın olarak kullanılan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Özellikle, ‘destansı’ anlamı ile beraber kitap ve filmlerin yanı sıra müzikler için de kullanılmaktadır. Yani daha aksiyonlu, farklı, doğaüstü etkilerin yer aldığı özel film veya kitaplar ile müzikler için epik kelimesi kullanılmaktadır.

‘’Müziğin gerçekten epik bir yanı var’’

Epik TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu epik kelimesi için, ‘destansı’ sözcüğünü bize sunuyor. Hitap edilen bu anlamı ile beraber gündelik yaşamda rahatlıkla kullanmanız mümkün. Aynı zamanda herhangi bir cümle içerisinde karşı karşıya kaldığı zaman da anlamını daha iyi idrak edebilirsiniz. Özellikle kalıp açısından epik bir film ya da epik bir müzik ve epik bir kitap dendiği zaman artık onun ne olduğunu daha iyi kavrayabilirsiniz. Gündelik yaşamda da rahatlıkla bu kelimeyi değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirmeniz mümkün.