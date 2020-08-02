Dominant ne demek? Dominant nedir? Dominant TDK kelime anlamı

Dominant kelimesinin anlamı, baskın ve egemen demektir. Biyolojik anlamda kullanılan dominant sözcüğü baskın bir geni ifade eder. Çevresine karşı liderlik vasfı taşıyan baskın ve egemen bir tavır sergileyen kişiler dominant olarak adlandırılır.

Dominant TDK Kelime Anlamı

Dominant kelimesinin TDK’daki anlamı, baskındır. Dominant kelimesinden türetilen dominantlık ise baskınlık anlamına gelir. Biyolojik araştırmalarda, bilimsel deneylerde bir genin baskın gelmesini açıklayan dominant günlük hayatımızda da buna benzer bir anlamla kullanılıyor. Genetik ve biyolojik baskınlık anlamına gelen dominant, günümüzde kendine sık kullanım alanı buluyor. Pek çok makale, yazı ve günlük konuşma içerisinde rastladığımız bu kelime popülerliğini her geçen gün arttırıyor.

Dominant Ne Demek?

Dominant kelimesi, günlük hayatımızda baskın kişisel özelliklerini nitelemek için de kullanılır. Baskın genetik ve kişisel özellikleri nitelendiren dominant, aynı zamanda liderlik vasfı taşıyan kişilerin baskınlık kurmasını ifade eder. Baskın kişisel özellikleri olan ve her ortamda sözünü geçirebilen kişilere dominant denir. Günümüzde pek çok makale ve yazıda karşımıza çıkan dominant kelimesi, günlük kullanımı itibari ile günümüzde baskın kişisel özellikleri anlatır. Biyolojik anlamda da genetik baskınlığı ifade eden dominant, günümüzde kendine geniş bir kullanım alanı buluyor.