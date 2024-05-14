Sözleşmeli öğretmen istihdamında yüzde 50 şartı Resmi Gazete'de

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.