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Sözleşmeli öğretmen istihdamında yüzde 50 şartı Resmi Gazete'de

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#MEB#Öğretmen#Resmi Gazete
Sözleşmeli öğretmen istihdamında yüzde 50 şartı Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:08

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’si alınarak belirlenecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.

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#MEB#Öğretmen#Resmi Gazete

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