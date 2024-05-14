Sözleşmeli öğretmen istihdamında yüzde 50 şartı Resmi Gazete'de

Kadircan GÜLER/ANKARA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:08
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’si alınarak belirlenecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.