Söve Nedir Ve Nasıl Yapılır? Söve Neden Yapılır Ve Nasıl Boyanır

Söve, inşaat ve mimari alanı ile ilgili bir kavramdır. Son yıllarda bilinirliği artan ve talep gören söve ile ilgili faydalanacağınız bir yazı.

Söve Nedir ve Nasıl Yapılır?

Söve esasında teknik bir kavram olmakla birlikte bugün inşaat ve mimari sektörü ile imalat sektörünü yakından ilgilendiren bir ürün haline gelmiştir. Sövenin amacı binaların kapı ve pencerelerini yağmur suyu gibi dıştan gelecek her türlü akıcı, sıvı maddelere karşı korumaktır. Bu şekilde oluşacak etkilere karşı bariyer oluşturmak ve güvenliği sağlamaktır.

Fakat pencere ve kapılar bir binanın dış cephesinde dominant olan ve görselliği doğrudan etkileyen unsurlar olduklarından zamanla mimarinin de etkisi ile söveler sadece inşaat mühendisliğini ilgilendiren birer alan olmaktan çıkmıştır. Estetik kaygılar ve tasarım konusu olan söveler birer mimari öge olarak daha fazla ön plana çıkmıştır. Söveler kapılara ve pencerelere uygulanır. Aslında fonksiyonellikleri sebebiyle dış cephe pencere ve kapılarına uygulanan söveler zamanla iç mimarinin de ilgisini çekmiş ve estetik kaygılarla iç cephe sistemlerinde de tasarlanmaya başlamıştır.

Söveler, tüm pencere sistemini çevreler ve bu çerçeve de başlık, söve ve eşik denilen elemanlardan oluşur. Sövenin esas ana yatay kısmı, pencerenin üst başlık pencere çerçevesinin tepesini oluşturan kısımdır. Sövenin dikey parçaları pencere çerçevesinin kenarlarına yerleştirilen unsurlarıdır. Bunlar ana dikey parçalarını meydana getirirler. Pencerenin tabanını oluşturan diğer ana yatay kısma da eşik denmektedir. Ayrıca jambin gibi unsurlarla tamamlanan sövelerin esas unsurları ana hatlarıyla bunlardır.

Sövenin fonksiyonelliğinin ve zorunluluğunun yanında günümüzde artık estetik kaygılarla tasarlandığı göz önüne alındığında söve imalatının da çeşitlendiği anlaşılacaktır. Günümüzde pek çok ve farklı malzemeden söve imalatı yapılabilmektedir. Dış cephede kullanılacak söveler bakımından sadece dikkat edilmesi gereken nokta iklim şartlarına dayanıklı malzemeden yapılmış olmasıdır.

Söve ve mantolamanın da çoğu zaman birlikte yapıldığı görülmektedir. Bu şekilde bina dış cephesinin tamamen farklı görünüme kavuştuğu hem fonksiyonellik hem estetik bakımından yapıya değer kattığı görülmektedir. Konutların ve diğer binaların dış cephelerine dekoratif bir görünüm kazandıran söve uygulamalarına talebin arttığı görülmektedir.

Söve Neden Yapılır ve Nasıl Boyanır?

Söveler eps, xps strafor ve benzeri malzemelerden yapılır ve reçine ile kaplanır. Arzu edilen renklerdeki dış cephe boyası ile de boyanır. Dış cephe uygulamalarında kullanılan malzemelerden olan strafor yüksek düzeyde yüzde 35-50 civarında ısı yalıtımı yani mantolama sağlayabilmektedir. Sövenin nasıl yapıldığı çok genel hatları ile şöyle anlatılabilir:

Söve imalatı için öncelikle strafor tercih edilse de günümüzde taş söve, ahşap söve, pvc söve, beton ya da mermer söve gibi farklı ürünlerle karşılaşmak da olasıdır.

Örneğin, eps söve imalatında önce eps blokları kesilir.

Kesilen eps'nin üzerine akrilik esaslı sıvı kaplaması yapılır.

Bu aşamada ürün CNS ve benzeri makinelerde çizilir ve ilaçlanır.

Söve imalatının bu aşamasında kumlama yapılır ve ürün kurutulmaya bırakılır.

Bugün yaygın olarak kullanılan sövelerin bu şekilde yani strafor üzerine değişik yapı kimyasallarının belirli bir sırayla eklenip daha sonra da kurutulmasıyla elde edildiği söylenebilir.

Söve üretiminde akrilik bağlayıcı yanı sıra akışkanlık sağlayıcı, yayıcı, kalsit, köpük kesici, kalsit ve silis kumu gibi kimyevi maddeler ve ham maddeler kullanılmaktadır.