Sosyal medya dikkatimizi çalıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...#Süper Lig
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
ACI Europe verileri açıklandı Açık ara Avrupanın zirvesine oturduACI Europe verileri açıklandı! Açık ara Avrupa'nın zirvesine oturdu#İstanbul Havalimanı
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybettiSokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremedi#Kraliçe 2. Elizabeth
Tek bir haber ortalığı karıştırdı, ABD harekete geçti Putin askerlere kan gönderiyorTek bir haber ortalığı karıştırdı, ABD harekete geçti! 'Putin askerlere kan gönderiyor'#Rusya
Gün sayıyor Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendiGün sayıyor! Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendi#TUSAŞ
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Demet Akalından küslüğü bitiren ziyaretDemet Akalın'dan küslüğü bitiren ziyaret #Ece Erken
HABERLEREğitim Haberleri

Sosyal medya dikkatimizi çalıyor

#Guardian Gazetesi#Massachusetts Teknoloji Enstitüsü#Sosyal Medya
Sosyal medya dikkatimizi çalıyor
Seda Nur BAŞPINAR

Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte iletişim süreçleri hız kazandı. Ancak bu hız dikkat eksikliğini de beraberinde getiriyor.

Haberin Devamı

Guardian Gazetesi’nden Johann Hari, 15 yaşında okulu bırakan, uyanık olduğu bütün zamanı sosyal medyada harcayan oğlundan yola çıkarak hazırladığı haberde, son yıllarda dikkat eksikliğinin artış nedenleri üzerine uzmanlarla konuştu. Hari’nin konuştuğu uzmanlardan dikkati dağıtabilen temel etkenler üzerinde çalışmış Fransız biliminsanı Prof. Barbara Demeneix, bir grup üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırmada, öğrencilerin ortalama dikkat süresinin 65 saniye olduğunu söylüyor. Demeneix, ofis çalışanlarıyla yapılan bir başka araştırmada ise dikkat süresinin ortalama 3 dakika olarak belirlendiğini belirtiyor ve "Odaklanma becerimizi kaybediyoruz, çünkü hepimiz zayıf iradeli bireylere dönüştük. Dikkatimiz dağılmadı, çalındı" diyor.

Sosyal medya dikkatimizi çalıyor
GENÇLER AYNI ANDA 6 FARKLI MEDYA TÜRÜNÜ TAKİP EDİYOR
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde nörolog olarak görev yapan Prof. Earl Miller da bu araştırmayı destekleyerek dikkat eksikliği konusunda medyanın etkilerini şöyle açıklıyor:
“Beyin, tek seferde yalnızca bir veya iki düşünce üretebilir. Fazlasıyla tek fikirliyiz. Çok sınırlı bir bilişsel kapasiteye sahibiz ama muazzam bir yanılgıya kapılmış hâldeyiz. Ortalama bir genç artık aynı anda altı farklı medya türünü takip edebileceğine inanıyor. Nörologlar bunu araştırdıklarında aynı anda birden fazla iş yapabileceğine inanan insanların yalnızca hızlı hareket ettiklerini ortaya çıkardılar. Bir ileri, bir geri gidiyorlar. Geçişleri fark etmiyorlar, çünkü beyinleri kusursuz bir bilinç deneyimi sağlamak üzere bir anlamda meseleyi sumen altı ediyor. Ancak aslında yaptıkları şey beyinlerini anbean, görevden göreve açıp kapamak ve yeniden yapılandırmak, bunun da bir bedeli var. Mesela vergi beyanında bulunduğunuzu varsayalım. O sırada bir mesaj alıyorsunuz, üç saniyeliğine mesaja bakıyorsunuz ve sonra yeniden vergi beyanına dönüyorsunuz. O anda bir işten diğerine geçerken beyninizin yeniden yapılanması gerekir. Daha önce ne yaptığınızı, yaptığınız işle ilgili ne düşündüğünüzü hatırlamak zorundasınız. Bu olduğunda, araştırmalarda edinilen bulgulara göre, performansınız düşüyor, yavaşlıyorsunuz, hepsi de bu geçişin bir sonucu. Buna ‘geçiş bedeli etkisi’ deniyor. Yani çalışırken mesajlarınıza baktığınızda, hem mesajlara bakmak için harcadığınız kısacık anları hem de daha sonra yeniden odaklanmanız için gereken zamanı kaybediyorsunuz, bu da muazzam bir kayıp. Örneğin, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin insan-bilgisayar etkileşimi laboratuvarında yapılan bir araştırmada 136 öğrenci bir deneye tabi tutuldu. Deney sırasında bazıları telefonlarını kapatmak, diğerleri de açık tutarak belirli aralıklarla mesajlar almak zorundaydı. Mesaj alan öğrenciler, ortalama yüzde 20 daha kötü performans gösterdi. Bana göre, hemen hemen hepimiz artık mütemadiyen beyin gücümüzün yüzde 20’sini kaybediyoruz. Hepimizin bir bilişsel yıkım felaketinin ortasındayız.”

Haberin Devamı

HEDEF BELİRLEYİN
Amerikalı psikolog Prof. Mihaly Csikszentmihalyi’de şu öneriler de bulunuyor:
İlk olarak kendinize bir akış ve hedef belirlemelisiniz. Akış, kasıtlı olarak tek yöne dağıtılan tüm zihinsel enerjinizi alır. İkincisi, hedefinizin sizin için anlamlı olması gerekir. Umursamadığınız bir hedefe ilerleyemezsiniz. Üçüncüsü, yaptığınız şey ancak yetenekleriniz dahilindeyse işe yarar. Mesela, ben her sabah yazmaya başladım, gerginliğe sebep olan önceki denemelerimden farklı bir yazma biçimiydi. Birkaç gün içinde her şey su gibi akmaya başladı, saatlerce odaklanmakta hiç zorluk çekmiyordum, gençken yaptığım gibi uzunca süreler zahmetsizce odaklanabiliyordum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Guardian Gazetesi#Massachusetts Teknoloji Enstitüsü#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games