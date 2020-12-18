Sosyal Medya Asistanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sosyal Medya Asistanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sosyal medya asistanlığı, çağımızda en çok dikkate alınan sosyal medya hesaplarını yöneten kişidir. Bu nedenle de iş alımlarında özellikle kariyer yapmak adına büyük firmaların oldukça aradıkları bir alan olarak dikkatleri çekmektedir.

Sosyal Medya Asistanı Nedir?

Sosyal medya asistanı bir kişinin veya kurumların sosyal medya hesaplarını ayrıca web sitelerini yöneten kişidir. Paylaşımlı diğer hesaplarda da tanıtılan kurumun veya temsil edilen kişinin paylaşımlarını göstermek de sosyal medya asistanının görevleri arasındadır. Sosyal medya asistanı, tüm internet özelliklerine hakim olması gerekmektedir.

Sosyal Medya Asistanı Ne İş Yapar?

Sosyal medya asistanı günümüzde çokça önemsenen sosyal medyada kişi veya kurumların tüm işlemlerini yapan kişidir. Sosyal medya asistanının ilk yapması gereken hedef kitle ve etkilemek istenen grupların tespit edilerek buna göre bir sosyal medya hesabı yapılanması yaratmaktır. Sosyal medya asistanı kişilerin ve kurumların stratejilerine göre şekillendirir. Sosyal medya hesaplarında yapılacak olan tüm paylaşımlarda yine sosyal medya asistanının sorumluluğundadır. Ayırca bu paylaşımların etkili bir biçimde diğer hesaplarda da görülmesini sağlamak sosyal medya asistanının görevleri arasında gelmektedir. Sektörel ve kurumsal bazlı benzer hesapları da takip ederek bu anlamda farklılık oluşturmak da yine sosyal medya asistanının sorumlulukları arasındadır.

Sosyal Medya Asistanı Olma Şartları Nelerdir?

Sosyal medya asistanı olabilmek için en önemli şart Facebook, Instagram, Twitter gibi hesapların tüm özelliklerini kullanabilecek ve takiplerini yapabilecek kadar hakim olmaktır. Bunun yanı sıra diğer hesaplardan farkındalık yaratabilmek için geniş bir vizyona sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenle de analiz yeteneği ve raporlama yeteneği üst düzeyde olan insanlar, sosyal medya asistanlığı yapabilmektedir. Öte yandan sosyal medya asistanlığı olmanın bir diğer kuralı tamamen vizyoner bir bakış açısı ile kurumsal hedeflere hakim olmaktır.

Sosyal Medya Asistanı Maaşları Ne Kadar?

Sosyal medya asistanlığı son dönemde oldukça revaçta olan meslekler arasında gelmektedir. Maaşları ise normal bir personelin alabileceği ücretten çok daha fazladır. Tabi bu ücretler firmanın sosyal medyadan beklentileri, internet üzerindeki etkinliğine göre değişebilmektedir. Başlangıç maaşı olarak genel olarak 3.500 - 4000 TL arasında olsa da kapsamı geniş olan firmalarda bu rakamlar 10.000 ile 20.000 arasında değişebilmektedir.

Sosyal Medya Asistanlığı İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir?

Sosyal medya asistanlığı için üniversitelerin herhangi bir bölümden mezun olmak yeterlidir. Sosyal medya asistanlığı için bir mezun olma şartı aranmamaktadır. Ancak son dönemde sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte Sosyal Medya, Sosyal Medya Yöneticiliği gibi 2 yıllık önlisans bölümleri üniversitelerde açılmıştır. Bunun yanı sıra özellikle iletişim bilimleri ile ilgili yer alan bölümlerde sosyal medya yöneticiliği ile ilgili dersler verilmeye başlanmıştır.

Sosyal Medya Asistanlığı İş İmkanı Nelerdir?

Sosyal medya asistanlığı için çok geniş bir iş imkanı vardır. Günümüzde küçük - orta ve büyük ölçekli işletmelerde sosyal medya asistanı aranabilmektedir. Bu nedenle de iş imkanı ve kariyer imkanı yüksek olan bir meslektir. İnternet üzerinden satış yapan firmalar hesaplarını yönetebilecek olan kişilere ihtiyaç duymaktadır. Sosyal medya asistanlığı freelance olarak tabir edilen iş yöntemi ile de rahatlıkla yapılabilir.