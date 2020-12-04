Sosyal Hizmetler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sosyal Hizmetler bölümü, üniversitelerde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı olarak okutulan bir bölümdür. Bu bölümde insanların daha eşit ve daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalar yapılır.

Sosyal Hizmetler Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sosyal Hizmetler Bölümü, ülkemizde çok ihtiyaç duyulan bir bölümdür. Bu bölüm aracılığı yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek, kimsesiz, muhtaç ve düşkün kişilerin yanında olmak amacı ile kurumlarda hizmet verecek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir?

Sosyal Hizmetler Bölümü, bakıma ve yardıma muhtaç insanlara bireylerin yaşadığı ya da barındığı yerlerde görev alacak denetimli meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu bölüm sayesinde ülkemizin pek çok yerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmak, yardım eli uzatmak amaçlanıyor. Bu bölümde okumak isteyen kişiler kamu ve özel sektörde çalışma imkanı buluyor.

Sosyal Hizmetler Bölümünün Amacı Nedir?

Sosyal Hizmetler Bölümünün asıl amacı, ülkemizde yardıma muhtaç olan, şiddet gören, bakıma muhtaç durumda olan ve maddi sıkıntı çeken kişilerin belirlenerek bu kişilere yardım edilmesi amaçlanır. Bu sayede daha eşit şartlarda ve daha iyi yaşama şartlarına sahip toplumlar oluşturulması amaçlanıyor.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, toplum gelişimi, halk sağlığı, hukuk, ekonomi ve toplum gelişimi gibi sosyal bilimleri sosyal ve kişisel sorunları çözmek için müdahaleler geliştirmek, topluma ayak uydurmak ve uygulamak için çalışır. Sosyal Hizmetler Bölümünü bitiren kişiler, Sosyal Çalışmacı unvanı alarak çalışma hayatına adım atabilir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sosyal hizmetler Bölümü, üniversitelerde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü olarak okutuluyor. 2 yıllık önlisans bölümünü bitiren kişiler isterlerse Dikey Geçiş Sınavı'na girerek 4 senelik lisans bölümüne tamamlayabilirler.

Sosyal Hizmetler Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Sosyal Hizmetler Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlarda başarı elde etmeniz gerekiyor. 4 yıllık lisans bölümüne girmek isteyen kişilerin TYT sınavından 150 puan ve üzeri not alarak AYT sınavına da girmesi gerekir. 2 yıllık önlisans bölümü okumak isteyenlerin ise, TYT sınavına girmesi yeterli olacaktır.

Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sosyal Hizmetler Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Fakat lisans bölümü okutan bazı üniversiteler, öğrencilerine 1 sene de İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor.

Sosyal Hizmetler Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sosyal Hizmetler Bölümü, TYT ve AYT sınavlarından alacağınız sözel puan türüne göre öğrenci kabul ediyor.

Sosyal Hizmetler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama

Göçmen ve Sığınmacılara Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Mevzuatı

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Sosyal Güvenlik

Psikoloji

Hukukun Temel Kavramları

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet

Sosyal Antropoloji

Ruh Sağlığı ve Bozuklukları

Engellilere Sosyal Hizmet

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Temel Bakım Hizmetleri

Çalışma Etiği

Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmetler Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkanı buluyor. Resmi kurumlarda ve memur statüsünde görev yapmak isteyen kişilerin KPSS'ye girerek yeterli puan alması gerekiyor. Fakat özel sektörde çalışmak için KPSS şartı aranmıyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Engellilere Yönelik Özel Eğitim Kuruluşları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşların Çeşitli Birimleri

Çocuk Esirgeme Kurumları

Devlet Yurtları

Kadın Sığınma Evleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Sosyal Hizmetler Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulan her alanda Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları görev yapar.

Sosyal Hizmetler Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.

AVRASYA ÜNİ. (TRABZON)

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA)

MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL)

NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL)

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.