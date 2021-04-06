Sosyal girişimciler öğretmenlerle buluşuyor

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) 2015 yılından bu yana Türkiye’de uygulayıcısı olduğu uluslararası AFLATOUN programı, dünyada her yıl 10 milyon 5 bin çocuğa ve gence ulaşarak, sosyal girişimcilik ve finansal okuryazarlık becerilerini geliştiriyor. Çocuklara ve gençlere finansal kaynaklarını akıllıca planlayarak eğitimlerini en üst basamağa kadar devam ettirmeleri ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri için beceriler kazandıran program kapsamında, ödüllü üç sosyal girişimci öğretmenlerle buluşarak onlara ilham verecek. Yarın saat 19.30’da 5’incisi düzenlenecek olan Uzman Buluşması’nın bu ayki teması sosyal ve finansal girişimcilik olacak. Bugüne kadar 4 konuğun ağırlandığı buluşmalara bu kez Mert Karslıoğlu, Ece Çiftçi ve Renan Tan Tavukçuoğlu katılıyor. Etkinlik öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve ailelere de açık olarak düzenlenecek. Youtube kanalından ücretsiz olarak yayınlanacak etkinliği izlemek için: https://www.youtube.com/user/ogretmenakademisi

5 TAŞ İLE GERÇEĞİ KURGUDAN AYIR, HAREKETE GEÇ

ÖRAV çatısı altında Garanti BBVA desteğiyle yürütülen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında bugüne kadar 940 öğretmene, yaklaşık 2 bin öğrenciye liderlik etmek üzere yüz yüze ve uzaktan eğitim verildi.

Program kapsamında, öğrencilerin finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik konularında bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla yıl boyunca Türkiye’nin farklı illerinden 500 öğretmenle çalışılıyor. Bu sayede öğrenciler çocuk hakları ve sorumlulukları, finansal bütçeleme, planlama ve tasarruf, istek ve ihtiyaç döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yaparak sosyal girişimcilik ekosistemine adım atıyor. Katılımcılar gerçeği kurgudan ayır, keşfet, düşün, araştır ve harekete geç başlıkları altında hem sosyal hem de finansal fayda sağlayacak projeler üretmeye teşvik ediliyorlar. Sosyal girişimcilik alanı; çocuğun yaşamını, okulunu, toplumu daha adil, daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeye yönelik projeleri içerirken; finansal girişimcilik ise okul zamanında yapılan herhangi düşük bütçeli gelir elde etmek amaçlı projeleri kapsıyor.

TEKNOLOJİYİ ÇEVRE SORUNLARININ HİZMETİNE SUNDU

Mert Karslıoğlu, kurucusu olduğu ecording ile iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Karslıoğlu, öğrencilik yıllarında kurduğu sosyal girişim ecording ile sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve doğal kaynakların daha verimli kullanımını desteklemek için çalışmalar yapıyor.

ÇOCUKLAR ÖZGÜVENLİ OLSUN

Ece Çiftçi, 2013’te kurduğu SosyalBen ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi, özgüven sahibi mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmayı amaçlıyor. 2019 yılında Forbes Türkiye'nin 30 yaş altı en başarılı 30 gencinden biri seçilen Ece Çiftçi, 2017 yılında KAGİDER, Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 34 bin kadın arasından “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” seçildi.

ANADOLU’NUN KADIN KAHRAMANLARINI ANLATIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından MBA derecesini University of Hartford’da tamamlayan Renan Tan Tavukçuoğlu, ‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’ isimli sosyal sorumluluk projesi ile kız çocuklarının Anadolu kadın kahramanlarından ilham alabilmesi için çalışıyor.