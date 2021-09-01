Sony Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Sony Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Sony günümüzde adını her alana duyurmuş olan bir marka çeşididir. Sony markası çok sayıda ürünü piyasaya sürmeye devam etmektedir.

Sony Hangi Ülkenin Markasıdır?

Sony markası, Japonya’ya ait olan bir markadır. Japonya kökenli olan çokuluslu şirketler topluluğu tarafından Sony markası ortaya çıkarılmıştır.

Sony Nerede Üretiliyor?

Sony, Japonya içerişinde üretimlerine ara vermeden devam etmektedir. Topluluğun ana şirketi ise, Tokyo'nun Minato semti kapsamında yerleşik bulunan Sony Corporation'dur.

Sony Ne Zaman Kurulmuştur?

Sony markası esas itibari ile 7 Mayıs 1946 tarihinde Japonya’nın Tokyo şehrinde kurulmuştur. Kurulması ile birlikte geniş bir alana yayılarak adını hemen hemen her ülke içerisinde duyurmayı başarmıştır.

Sony’nin Sahibi kimdir?

Sony; 1945 ile 1946 yılları arasında Akio Morita ile Masaru Ibuka tarafından kurulmuştur. Firmanın sahibi olmamakla birlikte, 2012 tarihi itibari ile Sony’nin CEO'su Japon asıllı olan işadamı Kazuo Hirai'dir. Hirai, CEO'luk pozisyonunu Sony içerisinde yönetim kurulu başkanı olabilmek amacı ile CEO'dan emekli olmuş Galli Amerikalı olan bir işadamı Sir Howard Stringer'dan devralmıştır.

Sony Markasınn Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Sony, Japonya kökenli olan çokuluslu yapıdaki şirketler topluluğunun meydana getirdiği bir şirkettir. Topluluğun esas şirketi ise, Tokyo'nun Minato semti içerisinde yerleşik halde bulunan Sony Corporation'dır.

Sony, dünya üzerinde en büyük nitelikte olan tüketici elektroniği ve uzman elektronik üreticilerinden bir tanesidir. Bununla birlikte dünya çapında en büyük nitelikte olan oyun konsolu üreticisidir. Ayrıca dünyanın ikinci olan en büyük video oyun yayıncısıdır. Bundan dolayı da en detaylı medya firmalarından birisidir.