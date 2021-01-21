Sonar nedir? Sonar cihaz ne demek ve ne işe yarar? Sonar cihaz kullanım alanları

Sonar aleti sesin su altında yayılmasına yardımcı olmaktadır bununla beraber haberleşmeyi ve cisimleri tespit etmeye yardımcı olmaktadır.

Sonar Nedir?

Sonar aleti ses dalgaları ile çalışan ve denizin altında bulunan cisimlerin boyunu, uzaklığını ve sahip olduğu verileri tespit eden aletlerden biridir. Bununla beraber bu alet sayesinde kişiler su altında veya üzerinde gezmeyi, bilgi akışı sağlamayı ve su içinde bulunan cisimler hakkında bilgi toplamak için kullanılmaktadır. Sonar aleti ses dalgaları ile çalışmaktadır bununla beraber bu sistem ilk olarak denizaltı için çıkarılmıştır.

Ses dalgaları sayesinde su altında ve üzerinde gezme mesafesi hesaplanmaktadır. Bununla beraber yunus, yarasa ve benzeri ses dalgaları ile iletişime geçen canlılarla iletişim için kullanılmaktadır. Sonar sistemleri iki farklı türe ayrılmaktadır bunlar pasif ve aktif sistemlerdir. Pasif sonar sistemleri gemiler tarafından çıkarılan sesleri tespit etmektedir ve dinlemeye yardımcı olmaktadır. Aktif sistemler ise atış seslerini yayar ve çıkan sesleri dinler.

Sonar Cihaz Ne Demek ve Ne İşe Yarar?

Sonar cihaz sistemi doğadan esinlenerek yapılmıştır bununla beraber bu tasarımlar yunusların yapısından hesaplanmıştır. Sonar cihazı su altında ses ve benzeri ses ilerisi dalgaların cisimlere çarpmasıyla çalışmaktadır.

Çarpan seslerin geri dönmesi için tercih edilen bu sistem ses sayesinde cisimlerin uzaklığını ve boyutlarını ölçmektedir. Sonarlar genel olarak deniz içerisinde kullanılmaktadır. Bununla beraber sıklıkla araştırma gemilerinde de görülmektedir. Sonar cihazı yunusa benzemektedir ve frekansları su altından esinlenerek yapılmıştır.

Sonar cihazları ses dalgaları göndererek çalışmaktadır, dalgalar halinde bu sinyalleri yollar. Bu dalgalar geniş ortama yayılarak etrafta ki cisimleri tespit etmektedir. Birçok sonar cihazı tarama ışını frekansı kullanarak çalışmaktadır ve ses dalgası konisinin mesafesi kontrol edilmektedir. Özellikle bu sistem balık avlamak için tercih edilmektedir. Genel olarak geniş açılı ışın taraması ve dar ışın taraması olarak sonar aleti iki farklı şekilde kullanılmaktadır.

Sonar Cihaz Kullanım Alanları

Sonar cihazları yunus balıklarından esinlenerek üretilmiştir bununla beraber ses dalgasıyla çalışan bu cisimler çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Sonar cihazlarının kullanım alanları ise şu şekildedir;

Deniz altında bulunan harita ve verilerin doğru bir şekilde görülmesi, bulunması için bu cihaz kullanılmaktadır;

Deniz altında yapılan maden ve hazine aramalarında bu cihaz tercih edilmektedir.

Balıkçıların, balık sürülerini tespit etmesi için bu cihaz kullanılmaktadır.

Balıkların cinsini, boyutunu ve kalabalığını bulmak için kullanılmaktadır.

Araştırma gemilerinde, denizaltılarında ve deniz kuvvetleri donanmasında bulunmaktadır.