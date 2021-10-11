Soğan Zarı Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Soğan Zarı Hücresi Organelleri Nelerdir Ve Bölünür Mü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiasıİngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiası!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Musleradan inanılmaz hata Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...Muslera'dan inanılmaz hata! Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...#Muslera
Servid devrildi, 5 öğrenci öldü Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdiServid devrildi, 5 öğrenci öldü! Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdi#Afyonkarahisar
Dekardan 25 bin TL kazanıyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyorDekardan 25 bin TL kazanıyor! Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyor#Kurt Üzümü
Dizi kameramanını Serkan Topalın korkunç sonu İşte istenen cezaDizi kameramanını Serkan Topal'ın korkunç sonu! İşte istenen ceza#Bursa
9 yıllık dava sonuçlandı Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma9 yıllık dava sonuçlandı! Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma#Sahte Estetikçi
9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok!#Tiny House
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Senayı öldürdü, üzerinden nor çıktı Vahşetin sır perdesi aralandıSena'yı öldürdü, üzerinden nor çıktı! Vahşetin sır perdesi aralandı#İzmir
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
Sezer Öztürk kayıplara karıştı Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayıSezer Öztürk kayıplara karıştı! Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayı#Sezer Öztürk
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Soğan Zarı Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Soğan Zarı Hücresi Organelleri Nelerdir Ve Bölünür Mü

#Soğan Zarı Hücresi
Soğan Zarı Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir Soğan Zarı Hücresi Organelleri Nelerdir Ve Bölünür Mü

Hücre boyutu büyük olduğu için incelenmesi en kolay bitki hücrelerinden biri soğan zarıdır. Özellikle ortaokul ve lise çağında soğan zarı incelemesiyle ilgili deneyler yapılır. Sizler için soğan zarı hücresi nedir, soğan zarı hücresinin özellikleri nelerdir, soğan zarı hücresi organelleri nelerdir, soğan zarı hücresi bölünür mü sorularının cevaplarını derledik.

Haberin Devamı

 Soğan zarı hücresi, hücre zarıyla birlikte hücre çeperine de sahip olan bir hücredir. Bu nedenle hayvan hücrelerinden ayrılır.

 Soğan Zarı Hücresi Nedir?

 Soğan zarı, her soğanda bulunan bir bölgedir. Çok hücreli bir bitki olduğu için soğan hücreleriyle soğan zarının hücreleri birbirinden ayrılır. Pek çok hücreye göre daha büyük boyutlarda olduğu için yapısının ve organallerinin incelenmesi oldukça kolaydır. Genel olarak hücre zarı, sitoplazma ve hücre duvarı olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur.

 Bu hücrenin şekli en dış bölgede bulunan hücre çeperi aracılığıyla sağlanır. Çeperin sert, cansız ve geçirgen yapısı sayesinde iç bölgedeki maddeler korunur. Canlılık olayları sitoplazma kısmındaki organeller aracılığıyla gerçekleşir. Soğan zarında bulunan hücre zarıysa sitoplazmayı dış etkilerden korumak ve madde alışverişi sağlamakla görevlidir.

 Soğan Zarı Hücresinin Özellikleri nelerdir?

Haberin Devamı

 Soğan zarı hücresi ökaryotik yapıya sahip olan bir hücredir. Bitki hücresi olduğu için içerisinde bulunan kofulların sayısı azdır ancak normale göre daha büyüklerdir. Hücrenin tüm yaşamsal işlemleri çekirdek yönetiminde gerçekleşir. Bu sayede sitoplazma içinde belirli bir düzen bulunur.

 Soğan zarı hücresinin çeperi protein, selüloz ve lignin maddelerinden oluşur. Bu çeper sayesinde çok fazla su alan bitki hücreleri yalnızca şişer, ancak basınçtan dolayı patlama eğilimi göstermez. Alınan su miktarına bağlı olarak bitkilerin daha gür ve canlı görünmesine yardımcı olur. Soğan zarı hücresinde de alınan fazla su, soğanın daha iri görünmesine ve sulu olmasına fayda sağlar.

 Soğan Zarı Hücresi Organelleri Nelerdir?

 Soğan zarı hücresinde kimlik belirleyici olarak ribozom, enerji üreten mitokondri, besin üreten kloroplat bulunur. Madde iletiminde bir köprü görevi gören endoplazmik retikulumle birlikte, hücre içindeki sindirimi gerçekleştirmesi için koful yer alır. Ayrıca koful organali sindirim, depolama ve boşaltım amacıyla üç farklı görevi üstlenebilir.

 Golgi cisimciği, endoplazmik retikulum tarafından üretilen bir organaldir. Hücre sıvılarının salgılanmasına yardımcı olur. Hücrenin büyük bölümü sitoplazmadan oluştuğu için organallerin tamamı burada yer alır. Sitoplazmayı çeviren hücre zarının dışında da hücre çeperi yer almaktadır. Hücre zarı seçiçi geçirgen olmasına rağmen hücre duvarı tam geçirgendir. Ancak çeperin kabul ettiği her maddeyi hücre zarı kabul etmek zorunda değildir.

 Soğan zarı hücresi bir hayvan hücresi olmadığı için içinde bulunmayan bazı organeller de vardır. Örneği hücre içinde sindirim yapmakla görevli olan lizozom organeli bitki hücrelerinde yer almaz. Ayrıca soğan zarı hücreleri ürettikleri fazla besinleri nişasta şeklinde depoladığı için hayvan hücrelerinden ayrılır.

Haberin Devamı

 Soğan Zarı Hücresi Bölünür mü?

 Hücrelerin birçoğu bölünerek üremeye veya bulundukları sistemlerde onarıcı rollerini üstlenmeye uygundur. Soğan hücresi de bölünebilen bir yapıya sahiptir. Ancak bölünme şekli mitoz bölünme olduğu için ana hücreden yalnızca ana hücreye çok benzer yeni hücreler meydana gelebilir.

 Bitki hücrelerinde bölünme yaşanırken boğumlanma görülmez. Hücre çeperi sert bir yapıya sahip olduğu için soğan zarı hücresi bölünürken ara lamel oluşur. Bu lamel öncelikle ince bir çizgi halinde belirir, ardından kalınlaşıp sertleşerek hücrenin bölünmeden önceki duvarları gibi güçlenir. Diğer bir ismiyle oluşan ara plak, bölünmeye hazırlandığı için büyüyen iki hücreyi eş parçaya böler. Böylelikle mitoz bölünme evreleri tamamlanarak soğan zarı hücresi bölünmüş olur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soğan Zarı Hücresi