Soğan Zarı Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Soğan Zarı Hücresi Organelleri Nelerdir Ve Bölünür Mü

Haberin Devamı

Soğan zarı hücresi, hücre zarıyla birlikte hücre çeperine de sahip olan bir hücredir. Bu nedenle hayvan hücrelerinden ayrılır.

Soğan Zarı Hücresi Nedir?

Soğan zarı, her soğanda bulunan bir bölgedir. Çok hücreli bir bitki olduğu için soğan hücreleriyle soğan zarının hücreleri birbirinden ayrılır. Pek çok hücreye göre daha büyük boyutlarda olduğu için yapısının ve organallerinin incelenmesi oldukça kolaydır. Genel olarak hücre zarı, sitoplazma ve hücre duvarı olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur.

Bu hücrenin şekli en dış bölgede bulunan hücre çeperi aracılığıyla sağlanır. Çeperin sert, cansız ve geçirgen yapısı sayesinde iç bölgedeki maddeler korunur. Canlılık olayları sitoplazma kısmındaki organeller aracılığıyla gerçekleşir. Soğan zarında bulunan hücre zarıysa sitoplazmayı dış etkilerden korumak ve madde alışverişi sağlamakla görevlidir.

Soğan Zarı Hücresinin Özellikleri nelerdir?

Haberin Devamı

Soğan zarı hücresi ökaryotik yapıya sahip olan bir hücredir. Bitki hücresi olduğu için içerisinde bulunan kofulların sayısı azdır ancak normale göre daha büyüklerdir. Hücrenin tüm yaşamsal işlemleri çekirdek yönetiminde gerçekleşir. Bu sayede sitoplazma içinde belirli bir düzen bulunur.

Soğan zarı hücresinin çeperi protein, selüloz ve lignin maddelerinden oluşur. Bu çeper sayesinde çok fazla su alan bitki hücreleri yalnızca şişer, ancak basınçtan dolayı patlama eğilimi göstermez. Alınan su miktarına bağlı olarak bitkilerin daha gür ve canlı görünmesine yardımcı olur. Soğan zarı hücresinde de alınan fazla su, soğanın daha iri görünmesine ve sulu olmasına fayda sağlar.

Soğan Zarı Hücresi Organelleri Nelerdir?

Soğan zarı hücresinde kimlik belirleyici olarak ribozom, enerji üreten mitokondri, besin üreten kloroplat bulunur. Madde iletiminde bir köprü görevi gören endoplazmik retikulumle birlikte, hücre içindeki sindirimi gerçekleştirmesi için koful yer alır. Ayrıca koful organali sindirim, depolama ve boşaltım amacıyla üç farklı görevi üstlenebilir.

Golgi cisimciği, endoplazmik retikulum tarafından üretilen bir organaldir. Hücre sıvılarının salgılanmasına yardımcı olur. Hücrenin büyük bölümü sitoplazmadan oluştuğu için organallerin tamamı burada yer alır. Sitoplazmayı çeviren hücre zarının dışında da hücre çeperi yer almaktadır. Hücre zarı seçiçi geçirgen olmasına rağmen hücre duvarı tam geçirgendir. Ancak çeperin kabul ettiği her maddeyi hücre zarı kabul etmek zorunda değildir.

Soğan zarı hücresi bir hayvan hücresi olmadığı için içinde bulunmayan bazı organeller de vardır. Örneği hücre içinde sindirim yapmakla görevli olan lizozom organeli bitki hücrelerinde yer almaz. Ayrıca soğan zarı hücreleri ürettikleri fazla besinleri nişasta şeklinde depoladığı için hayvan hücrelerinden ayrılır.

Haberin Devamı

Soğan Zarı Hücresi Bölünür mü?

Hücrelerin birçoğu bölünerek üremeye veya bulundukları sistemlerde onarıcı rollerini üstlenmeye uygundur. Soğan hücresi de bölünebilen bir yapıya sahiptir. Ancak bölünme şekli mitoz bölünme olduğu için ana hücreden yalnızca ana hücreye çok benzer yeni hücreler meydana gelebilir.

Bitki hücrelerinde bölünme yaşanırken boğumlanma görülmez. Hücre çeperi sert bir yapıya sahip olduğu için soğan zarı hücresi bölünürken ara lamel oluşur. Bu lamel öncelikle ince bir çizgi halinde belirir, ardından kalınlaşıp sertleşerek hücrenin bölünmeden önceki duvarları gibi güçlenir. Diğer bir ismiyle oluşan ara plak, bölünmeye hazırlandığı için büyüyen iki hücreyi eş parçaya böler. Böylelikle mitoz bölünme evreleri tamamlanarak soğan zarı hücresi bölünmüş olur.