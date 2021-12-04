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Sodyum klorür nedir, nerelerde kullanılır? Sodyum klorür nasıl elde edilir, sağlığa zararlı mıdır?

Sodyum klorür nedir, nerelerde kullanılır Sodyum klorür nasıl elde edilir, sağlığa zararlı mıdır

Sodyum Klorür, günlük hayatta çok sık olarak duyduğumuz terimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen pek çok kişi sodyum klorür hakkında net bir bilgi sahibi değildir. Bu sebeple konu hakkında bilgi edinmek isteyenler için Sodyum Klorür nedir, nerelerde kullanılır? Sodyum klorür nasıl elde edilir, sağlığa zararlı mıdır detayları ile derledik.

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Esasında sodyum klorür yaygın olarak tuz olarak bilinmekte olan bir mineral çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple sodyum klorür denildiğinde akla ilk olarak sofra tuzu gelmektedir. Bu bakımdan sodyum klorür konusu oldukça büyük öneme sahip olan bilgiler arasında yerini almaktadır.

 Sodyum Klorür Nedir?

 Sodyum canlı yapıya sahip olan organizmaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hayati bir önem barındırmaktadır. Alkali metaller arasında yerini almakta olan çok yönlü bir element olma niteliğine sahip durumdaki sodyum klorür periyodik cetvelde ise Na simgesiyle ifade edilmektedir

 İnsan vücudu için oldukça önemli bir madde olan sodyum boraks, kozmetik ürünleri, deterjan, kabartma tozu ve şarküteri ürünlerinde etleri koruyabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Sofra tuzu %60 oranında klorür ve %40 oranda sodyum bileşiminden meydana gelmektedir.

 Sodyum Klorür Nerelerde Kullanılır?

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 Soyum klorür diğer tabiri ile tuz, dünyada çapında pek çok kimyasalın üretiminde doğrudan yahut dolaylı olarak kullanılır durumdadır. Bu bakımdan sodyum klorürün kullanım alanları bir hayli geniştir. Kimya endüstrisinde %50'den fazlasının yapımında sodyum klorür kullanılmaktadır. Sodyum Klorürün en yaygın kullanım alanlarını ise şu şekilde listelemek mümkün:

 - İnsan vücudunun tuz üretme yeteneğine sahip olmayışı sebebiyle sodyum klorür yani diğer tabiri ile tuz gerekli bir gıda maddesi olma niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı besinlerde sıklıkla kullanılabilir.

 - Sodyum Klorür bileşenin karayollarında sert kış koşullarında buz çözücü bir madde olarak kullanılır. Ayrıca daha önce oluşmuş durumda olan buzun yayılmasını da engelleyici bir yapıya sahip olan bir ürün olma niteliği barındırmaktadır.

 - Sert su ile alakalı olan sorunlar suyu yumuşatacak minerallerin eklenmesi neticesinde giderilir olmaktadır. Bu süreçte sodyum klorür (tuz) iyon reçinesi rejenasyonu olarak kullanılır.

 - Kimya sektöründe sodyum kullanımının önemi oldukça büyüktür.

 - Kimya sektöründe kağıt hamuru yapımında sodyum klorür kullanımı söz konusudur.

 - Suni ipek üretiminde asitliğin ortadan kaldırılması amacı doğrultusunda sodyum klorür kullanılır.

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 Sodyum Klorür Nasıl Elde Edilir?

 Günlük yaşamda hem tüketimi hem de kullanımı büyük öneme sahip olan sodyum klorür ile alakalı en çok merak edilen konulardan biri de sodyum klorür nasıl elde edilir sorusunun yanıtıdır. Sofra tuzu, sodyum (Na) ve klorürden (Cl) meydana gelir. Bunun yanı sıra her 1 gram sofra tuzu tüketimi söz konusu olduğunda 393 mg sodyum alımı gerçekleştirilmiş olur.

 Sodyum klorür diğer tabiri ile sofra tuzu, kaya, göl veya deniz gibi birbirinden çok farklı olan kaynaklardan elde edilebilmektedir. Günlük hayatta tüketilen tuz türü farklı yapıya sahip olsa da alınan sodyum ve klorür benzerlik gösterir niteliktedir.

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 Sodyum Klorür Sağlığa Zararlı Mıdır?

 Sağlıklı bir yetişkinin metabolik işlevlerini devam ettirebilmesi için günde 1.5 gram sodyum, yani 3-4 gram kadar tuza gereksinim duyar. Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer referans kurum ve kuruluşlar günlük olarak toplam tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelmekte olan 1 çay kaşığı kadar tuzu aşmamasını öneriyor.

 Sodyum klorür yani tuz yaşam için gerekli bir mineraldir. Fakat gerekenden çok fazla miktarda tüketiminin pek çok sağlık sorununa neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı ne kadar tuz yani sodyum klorür tüketilmeli konusunda bilgi sahibi olunması önemlidir.

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