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So3 nedir, asit mi baz mı ve bileşiğinin yaygın adı nasıldır? So3 molekül ağırlığı

#SO3
So3 nedir, asit mi baz mı ve bileşiğinin yaygın adı nasıldır So3 molekül ağırlığı

Hava kirliliği günümüzdeki önemli çevre problemlerinden bir tanesidir. Bu problemlerin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Hava kirlilikleri nedeni ile canlıları ekolojik açıdan pek çok tehlikeler beklemektedir. SO3 nedir, asit mi baz mı ve bileşiğinin yaygın adı nasıldır? SO3 molekül ağırlığı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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SO3, kükürt trioksit ismi ile bilinmektedir. Bu madde hava kirliliğinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu madde su ile birleştiği zaman sülfürik asit oluşumuna neden olmaktadır. Bu madde bulutlar ile emilip yoğunlaşır ve asit yağmurları şeklinde kendini gösterir. Asit yağmurları hem doğaya hem de insanlara ciddi zararlar vermektedir.

SO3 Nedir?

Kükürt trioksit, SO3 formülüne sahiptir. Bu madde kükürt oksitler grubunda yer almaktadır. Bir kükürt atomu ve 3 oksijen atomundan meydana gelmektedir. İnorganik bir bileşik olma özelliği vardır. Oda sıcaklığında atmosfere zehirli gaz göndermektedir. Su ile tepkimesi sonucunda sülfürik asit meydana gelmektedir.

SO3 oldukça tehlikeli bir bileşiktir. Cilt ile temas ettiği zaman ileri seviyede yanık oluşumuna neden olabilmektedir. Bu maddenin solunması ölümcül olabilmektedir. Yutulması halinde iç organlarda çeşitli yanıklar meydana gelebilir. Mideyi ve yemek borusunu aşındırabilmektedir. Göz ile temas etmesi oldukça zararlıdır.

SO3 maddesi patlayıcı bir maddedir. Yanıcı özelliği vardır. Tahta, kağıt, su, kumaş gibi ürünler ile bir arada bulunmaması gerekmektedir. Kanalizasyonlara karışması çeşitli canlıların ölmesine sebebiyet verebilir.

SO3 Asit mi, Baz mı ve Bileşiğinin Yaygın Adı Nasıldır?

Bir maddenin asit ya da baz olup olmadığını anlamak için sulu çözeltisine bakmak gerekmektedir. SO3 bileşiği asidik özellik göstermektedir. Yalnızca bir elektron çifti bulunmaz. Bu sebeple apolar özellik göstermektedir.

SO3 Molekül Ağırlığı Nedir?

SO3 bileşiğinin molekül ağırlığı 80.057 g/mol şeklindedir. Bu maddenin erime noktası 16.9 °C'dir. Kaynama noktası ise 45 °C şeklinde olmaktadır.

 

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