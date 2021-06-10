Sls Nedir Ve Zararları Nelerdir? Sls Neden Zararlıdır

SLS yani Sodyum Lauril Sülfat orta derecede cildi tahriş eden bir özelliğe sahiptir. Bu kimyasal cilt tarafından da kolay bir şekilde emilebiliyor. SLS adındaki kimyasal da birkaç gün kadar ciltte yer edinebiliyor.

SLS Nedir ve Zararları Nelerdir?

Sodyum Lauril Sülfat halk arasında SLS olarak bilinmektedir. Sodyum Lauril Sülfat orta derecede tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Bu kimyasal madde cilt tarafından da çok kolay bir şekilde emilebilir. Sodyum Lauril Sülfat çeşitli kimyasal maddeler ile tepkimeye girdiğinde kanserojen olan nitrozaminlere dönüşebilir. O nedenle Sodyum Lauril Sülfat'ın kullanımında çok dikkat edilmelidir.

Özellikle saç kökleri tarafından emilen Sodyum Lauril Sülfat gözlere kadar ulaşıp göz sağlığına zarar verebilir. Bazı durumlarda ise SLS çeşitli kimyasallar ile tepkimeye girmesi sonucunda kanser oluşturabilir. Direkt cilt ile temas eden Sodyum Lauril Sülfat cildi de tahriş edebilir. Bazı zamanlarda SLS kan hücreleri ile tepkimeye girerek toksik etkiye de sebep olur.

SLS Neden Zararlıdır?

Sodyum Lauril Sülfat genellikle temizleyiciler ve kişisel bakım ürünlerinin içerisinde yer alır. Şampuan ve banyo köpüğü gibi ürünlerde bulunan Sodyum Lauril Sülfat köpürtücü etki yaratan önemli bir üründür. Temizlik malzemelerin köpürmesini sağlayan Sodyum Lauril Sülfat çok ağır bir kimyasal olarak bilinmektedir. Ayrıca SLS çeşitli kimyasal maddeler ile tepkimeye girdiğinde kanserojen etki göstermektedir. Özellikle yüksek oranda SLS emilimi de iç organlara zarar vermektedir. İçeriğinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle Sodyum Lauril Sülfat hücrelere de zarar verir. Bu durumda vücutta da kanser oluşabilir.

SLS Hangi Ürünlerde Bulunur?

Günümüzde hızla gelişen teknoloji nedeni ile temizlik ürünlerinde artış söz konusudur. Özellikle Sodyum Lauril Sülfat bazı ürünlerde bulunuyor. Diş macunu, şampuan ve vücut losyonları gibi kişisel bakım ürünlerinde Sodyum Lauril Sülfat çok fazla bulunuyor. Ayrıca çözülebilir aspirinler, temizlik ürünleri ve bulaşık deterjanlarında da SLS yoğun miktarda bulunuyor. Kişisel bakım ürünlerinde de yüksek miktarda Sodyum Lauril Sülfat yer alır. Araba yapımında da SLS bulunur. Genellikle yer sabunları, nemlendiriciler, duş jelleri, saç boyaları, vücut losyonları, makyaj malzemeleri ve banyo köpüklerinde Sodyum Lauril Sülfat bulunmaktadır.

SLS'nin Bilinen Zararları Nelerdir?

Temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve makyaj malzemelerinde Sodyum Lauril Sülfat çok fazla yer edinmektedir. Sodyum Lauril Sülfat genellikle östrojen hormonunu taklit eder. O nedenle yoğun SLS'ye maruz kalmak üreme gelişimi ile cinsel sağlığı da önemli ölçüde etkiler. Kişilerin saç köklerinde emilen SLS göz bölgesine ulaştığında göz sağlığına da zarar verir. Sodyum Lauril Sülfat var olan alerjik reaksiyonları arttırarak yeni alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle SLS yoğunluğu nedeniyle iç organlar da zarar görür. Sodyum Lauril Sülfat farklı kimyasallar ile tepkimeye girdiği takdirde kanser oluşumu da hızlanır.

SLS'nin ekosisteme çok fazla zararı bulunur. Bunun yanı sıra Sodyum Lauril Sülfat kan hücrelerinde toksik etkiye de sahip olmaktadır. Diş macunu içerisinde bulunan Soyum Lauril Sülfat diş eti kanamaları, diş eti şişmeleri ve benzer hastalıklara da neden olabilir. Bu durumda SLS dişlerin hassasiyetini arttıracaktır. Sodyum Lauril Sülfat genellikle cildin nem dengesini de tamamen bozabilir. Yoğun şekilde Sodyum Lauril Sülfat kullanımı sonucunda cilt kuruyabilir. Özellikle şampuanlar içerisinde SLS bulunması da saç derisine ve saçların yapısına zarar verebilir.