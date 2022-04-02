Slalom Nedir, Nasıl Yapılır? Slalom Yapmak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Slalom sözcüğü, sporda bir terimdir.

Slalom Nedir, Nasıl Yapılır?

Günlük hayatta kullanılan sözcüklerin genellikle anlamı bilini ve doğru kullanılır. Ancak bazen televizyonda işitilen ya da kitap veya dergide okunan ya da sosyal mecralarda denk gelinen bazı sözcüklerin anlamı bilinmez.

Anlamı bilinmeyen bir başka sözcük grubu da terimlerdir. Terim, bir alana, bilim dalına ait bulunan ve spesifik konuları ifade eden kelimelerdir. Slalom sözcüğü de aslında bir terimdir.

Kış sporlarından olan kayak sporunun değişik çeşitleri bulunur. Kayak sporu gibi kış sporlarını yapmak için özel alanlara ihtiyaç vardır. Karlı dağların zirvesi yani Uludağ, ya da Erzurum Palandöken gibi kayak merkezlerinde yapılması mümkündür. Slalom da bayraklarla saptanmış birtakım dönemeçlerin olduğu bu pistlerde yapılan bir yarış türüdür.

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Slalom Yapmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK sözlüğüne bakıldığında "slalom" sözcüğünün karşılığında şu açıklama görülmektedir:

Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü.