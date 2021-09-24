Şizofreni Türleri Nelerdir? Bir Kişinin Şizofren Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Haberin Devamı

Şizofren hastalığı oldukça önemli olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu tedavi ise kısa süreli değil ömür boyu sürdürülmesi gerekli olan bir tedavi sürecini ifade etmektedir.

Şizofreni Nedir?

Şizofreni, fertlerin gerçekliği anormal bir şekilde yorumladıkları ve aynı zamanda da gerçek ile gerçek dışı olan olayları birbirinden ayıramadıkları ciddi nitelikteki bir zihinsel bozukluğa verilmiş isimdir. Şizofreni genellikle sanrılar, halüsinasyonlar ve günlük işleyişi bozan oldukça düzensiz bir düşünme tarzı ve davranışların mevcut kombinasyonlarından ortaya çıkabilmektedir ve bireyi tamamen etkisiz hale getirebilmektedir.

Şizofreni hastaları için mevcut tedavinin ömür boyu sürdürülmesi gerekli olmaktadır. Erken başlayan tedaviler, semptomların ciddi nitelikteki komplikasyonların gelişmeden kontrol altına alınabilmesine yardım edebilmektedir ve bireyin uzun sürede hayat niteliğini iyileştirebilecek adımların atılmasını mümkün kılabilmektedir.

Bir Kişinin Şizofren Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Haberin Devamı

Şizofreni hastalığının erken dönem belirtileri bireyin yakın çevresine karşı “bir şeylerin yolunda gitmediği” şeklindeki sinyalleri vermesi ile başlamaktadır fakat, bunun eksiksiz olarak ne olduğunu ilk zamanlarda belirlemek bir hayli zordur. Bu dönemde bireyin normalde yapmış olduğu günlük aktivitelerden uzaklaşması, mevcut hobilerine rağbet göstermemesi, motivasyonunu büyük ölçüde kaybetmesi, duygusal nitelikteki tepkilerinin zayıflaması, garip davranışlar sergilemesi genel itibari ile görülen belirtilerin arasında yer almaktadır.

En fazla görülen erken dönem şizofreni belirtileri ise şu biçimdedir; sosyal yaşamdan ve arkadaş çevresi içerisinden uzaklaşma, devamlı şüphe duyma, kişisel olan hijyenin azalması, donuk bakışların ortaya çıkması, sevinç ya da üzüntü gibi duyguların kolay bir şekilde ifade edilememesi, aşırı şekilde tepkiler vermek gibi belirtiler görülmektedir. Bu kapsamda aşırı gülme ya da önemsiz bir olaya karşı ağlama, fazla uyuma ya da uykusuzluk, depresyon, garip veya mantıksız açıklamalar, konuşmalar, unutkanlığın ortaya çıkması, konsantrasyon eksikliği, eleştiriye karşı olan tahammülsüzlük, konuşmada ya da seçilen sözcüklerde farklılık şeklinde sıralanmaktadır.

Şizofren Türleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Şizofren hastalığının çok sayıda türü bulunmaktadır. Bu türler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Paranoid şizofreni

Katatonik şizofreni

Hebefrenik şizofreni

Kalıntı (rezidüel) şizofreni

Ayrışmamış şizofreni

Şeklinde sıralanmaktadır.

Şizofreni Belirtileri Nelerdir?

Şizofreni, kişinin düşünme tarzı diğer ifade ile bilişi, duygularıyla ve davranışları ile bağlantılı olan bir dizi sorundan oluşmaktadır. Şizofreni hastalığının belirtileri veya semptomları her kişide değişiklik göstermektedir fakat genelde kişide halüsinasyonlar, sanrılar ya da düzensiz konuşmaların mevcut olması ile birlikte genel nitelikteki bir işlev bozukluğu gözlemlenebilmektedir.

Haberin Devamı

Sanrılar esas olarak gerçekliğe dayanmayan yanlış inançlar olarak tanımlanabilmektedir. Kişi zarar gördüğünü ya da tacize uğradığını düşünebilmektedir. Belli hareketler ya da yorumların daima kendine yönelik olduğuna inanabilmektedir. Olağanüstü bir becerisi ya da şöhreti olduğunu düşünebilmektedir. Diğer bir bireyin kendine aşık olduğuna inanabilmektedir ya da çok büyük bir felaketin ortaya çıkmak üzere olduğu düşüncesini savunabilmektedir.

Şizofreni hastası fertlerin büyük bir çoğunluğunda belirti olarak sanrılar gözlemlenmektedir. Halüsinasyonlar ise kişinin genelde var olmayan şeyleri görmesi, duyması ya da algılaması olarak tanımlanabilmektedir. Halüsinasyonlar gerçek olmasalar bile bir şizofreni hastası için, oldukça normal bir tecrübenin bütün etkisine ve gerçekçiliğine sahiptirler. Halüsinasyonlar beş tane duyudan herhangi birinde gözlemlenebilmektedir fakat en yaygın olanı ise çeşitli seslerin duyulması biçiminde ortaya çıkmaktadır.