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Şizofreni Türleri Nelerdir? Bir Kişinin Şizofren Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Şizofreni Türleri Nelerdir Bir Kişinin Şizofren Olduğu Nasıl Anlaşılır

Psikolojik bir rahatsızlık şeklinde kabul edilen ve davranışlarda sapmalara sebep olan şizofreni genel olarak 15 ile 35 yaş aralığında görülmektedir. Kişinin gerçekler ile gerçek dışı olayların arasında yer alan farkı ayırt etmesini güçleştiren bu hastalık, hastayı etkilediği kadar yakınlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Kronik seyirli ve biyolojik bir beyin hastalığı kabul edilen şizofreni belirtiler ve bulgular ile anlaşılarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Sizin için şizofreninin ne olduğunu, şizofreni türlerinin neler olduğunu ve bir kişinin şizofren olduğu nasıl anlaşıldığını derledik.

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Şizofren hastalığı oldukça önemli olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu tedavi ise kısa süreli değil ömür boyu sürdürülmesi gerekli olan bir tedavi sürecini ifade etmektedir. 

Şizofreni Nedir? 

Şizofreni, fertlerin gerçekliği anormal bir şekilde yorumladıkları ve aynı zamanda da gerçek ile gerçek dışı olan olayları birbirinden ayıramadıkları ciddi nitelikteki bir zihinsel bozukluğa verilmiş isimdir. Şizofreni genellikle sanrılar, halüsinasyonlar ve günlük işleyişi bozan oldukça düzensiz bir düşünme tarzı ve davranışların mevcut kombinasyonlarından ortaya çıkabilmektedir ve bireyi tamamen etkisiz hale getirebilmektedir. 

 Şizofreni hastaları için mevcut tedavinin ömür boyu sürdürülmesi gerekli olmaktadır. Erken başlayan tedaviler, semptomların ciddi nitelikteki komplikasyonların gelişmeden kontrol altına alınabilmesine yardım edebilmektedir ve bireyin uzun sürede hayat niteliğini iyileştirebilecek adımların atılmasını mümkün kılabilmektedir. 

 Bir Kişinin Şizofren Olduğu Nasıl Anlaşılır? 

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 Şizofreni hastalığının erken dönem belirtileri bireyin yakın çevresine karşı “bir şeylerin yolunda gitmediği” şeklindeki sinyalleri vermesi ile başlamaktadır fakat, bunun eksiksiz olarak ne olduğunu ilk zamanlarda belirlemek bir hayli zordur. Bu dönemde bireyin normalde yapmış olduğu günlük aktivitelerden uzaklaşması, mevcut hobilerine rağbet göstermemesi, motivasyonunu büyük ölçüde kaybetmesi, duygusal nitelikteki tepkilerinin zayıflaması, garip davranışlar sergilemesi genel itibari ile görülen belirtilerin arasında yer almaktadır. 

 En fazla görülen erken dönem şizofreni belirtileri ise şu biçimdedir; sosyal yaşamdan ve arkadaş çevresi içerisinden uzaklaşma, devamlı şüphe duyma, kişisel olan hijyenin azalması, donuk bakışların ortaya çıkması, sevinç ya da üzüntü gibi duyguların kolay bir şekilde ifade edilememesi, aşırı şekilde tepkiler vermek gibi belirtiler görülmektedir. Bu kapsamda aşırı gülme ya da önemsiz bir olaya karşı ağlama, fazla uyuma ya da uykusuzluk, depresyon, garip veya mantıksız açıklamalar, konuşmalar, unutkanlığın ortaya çıkması, konsantrasyon eksikliği, eleştiriye karşı olan tahammülsüzlük, konuşmada ya da seçilen sözcüklerde farklılık şeklinde sıralanmaktadır. 

 Şizofren Türleri Nelerdir? 

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 Şizofren hastalığının çok sayıda türü bulunmaktadır. Bu türler ise şu şekilde sıralanmaktadır: 

Paranoid şizofreni 

Katatonik şizofreni 

Hebefrenik şizofreni 

Kalıntı (rezidüel) şizofreni 

Ayrışmamış şizofreni 

Şeklinde sıralanmaktadır. 

 Şizofreni Belirtileri Nelerdir? 

 Şizofreni, kişinin düşünme tarzı diğer ifade ile bilişi, duygularıyla ve davranışları ile bağlantılı olan bir dizi sorundan oluşmaktadır. Şizofreni hastalığının belirtileri veya semptomları her kişide değişiklik göstermektedir fakat genelde kişide halüsinasyonlar, sanrılar ya da düzensiz konuşmaların mevcut olması ile birlikte genel nitelikteki bir işlev bozukluğu gözlemlenebilmektedir. 

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 Sanrılar esas olarak gerçekliğe dayanmayan yanlış inançlar olarak tanımlanabilmektedir. Kişi zarar gördüğünü ya da tacize uğradığını düşünebilmektedir. Belli hareketler ya da yorumların daima kendine yönelik olduğuna inanabilmektedir. Olağanüstü bir becerisi ya da şöhreti olduğunu düşünebilmektedir. Diğer bir bireyin kendine aşık olduğuna inanabilmektedir ya da çok büyük bir felaketin ortaya çıkmak üzere olduğu düşüncesini savunabilmektedir. 

 Şizofreni hastası fertlerin büyük bir çoğunluğunda belirti olarak sanrılar gözlemlenmektedir. Halüsinasyonlar ise kişinin genelde var olmayan şeyleri görmesi, duyması ya da algılaması olarak tanımlanabilmektedir. Halüsinasyonlar gerçek olmasalar bile bir şizofreni hastası için, oldukça normal bir tecrübenin bütün etkisine ve gerçekçiliğine sahiptirler. Halüsinasyonlar beş tane duyudan herhangi birinde gözlemlenebilmektedir fakat en yaygın olanı ise çeşitli seslerin duyulması biçiminde ortaya çıkmaktadır.

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