Siyaset Bilimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Siyaset Bilimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyen önemli bir bölümdür.

Siyaset Bilimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Siyaset Bilimi bölümü, hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde eğitimi verilen bir bölümdür. Sosyal bilimlerin en gerekli ve en önemli bölümleri arasında yer alan siyaset bilimi bölümü, geniş bir bakış açısı kullanarak günümüzden bugüne ve ilerideki siyaset oluşumuna kadar siyaset ile ilgili pek çok şeyi anlamlandırır. Bu bölümde de bu yönde bir ders müfredatı oluşturulur.

Siyaset Bilimi Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi Bölümü, politik ve siyasal analizleri araştıran bir bölümdür. Aynı zamanda devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlar. Siyaset Bilimi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümü olarak genellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okutulur.

Siyaset Bilimi Bölümü Amacı Nedir?

Siyaset Bilimi Bölümünün amacı, ülkemizde ya da diğer ülkelerde siyasi diplomasi alanında faaliyet gösterecek mezunlar yetiştirmektir. Aynı zamanda bu bölümün bir diğer temel amacı ise, öğrencilere siyasi kavramları, ideolojileri, fikirleri inceleyip, araştırıp yorumlayabilecek bakış açısına sahip olacak şekilde yetiştirmektir. Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan kişiler, edindikleri bilgi ve birikimler sayesinde kültürel ve siyasi konularda belirli bir seviyeye sahip olur.

Siyaset Bilimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olan kişiler, bürokrasinin olduğu pek çok alanda ve özel sektörde görev yaparak bilgi ve birikimlerini sunar. Kamu kurumlarında çalışmak ya da bürokrat olmak isteyen mezunların KPSS'ye girerek bu alanda yeterli puan alması gerekir. Siyaset bilimi mezunları, siyasi partilerde yönetici, koordinatör ve danışman olarak da görev yapabilir.

Siyaset Bilimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Siyaset Bilimi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Fakat bazı üniversitelerde öğrenciler için bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor. Bu sayede eğitim süresi 5 yıla kadar uzayabiliyor.

Siyaset Bilimi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Siyaset Bilimi Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlarda başarı sağlamanız gerekiyor. TYT (Temel Yeterlilik Sınavı)'ndan 150 puan ve üzeri alan kişiler AYT (Alan Yeterlilik Sınavı)'na girmeye hak kazanıyor. Aynı zamanda bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin tarihe ve siyasete meraklı olması ve araştırmayı sevmesi oldukça önemlidir.

Siyaset Bilimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Siyaset Bilimi Bölümü eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin tarih, siyaset, ekonomi gibi alanlara meraklı olması gerekiyor.

Siyaset Bilimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

l Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

l Örgütsel Davranış

l Kentleşme ve Konut Politikaları

l İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri

l Hukukun Temel Kavramları

l Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri

l Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

l Kamu Personel Hukuku

l Türk İdare Tarihi

l Türk Siyasal Hayatı

Siyaset Bilimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan kişiler, pek çok farklı alanda çalışma imkanı buluyor. Bu kişiler sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde de görev alabilirler. Aynı zamanda kamuda pek çok pozisyonda çalışma imkanı bulabilirler. KPSS'ye girerek devlet memuru ve bürokrat olabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Siyaset Biliminden mezun olan kişiler bankalarda, kamu kurumlarında, yöneticilik, yazarlık, reklamcılık, koordinatörlük gibi işlerde görev alabilir. Aynı zamanda siyasi partilerde çalışabilir ve üniversitede kalmayı tercih ederek akademisyen olarak da görev alabilirler. Bu bölümü okuyan kişiler, üst düzey bürokrat olma şansı elde ediyor.

Siyaset Bilimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Siyaset Bilimi Bölümü mezunları, genellikle kamu kurumlarında, siyasi partilerde, bankalarda ve üniversitelerde görev yapar. Bu bölümde okuyanlar geniş kapsamlı dersler gördüğü için tarih, hukuk, diplomasi, kültür ve sosyoloji gibi alanlarda çalışma imkanı bulabilir.

Siyaset Bilimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

l Galatasaray Üniversitesi

l Samsun Üniversitesi

l İstanbul Bilgi Üniversitesi

l Işık Üniversitesi