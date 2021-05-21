Sistem kelimesi, özellikle günlük hayatın içinde insanların en fazla duyduğu kelimelerden biri olma özelliği barındırıyor. Bu anlamda insanların araştırmaya yöneldikleri konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sistem Nedir?

Önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkan sistem nedir sorusunun birbirinden farklı cevaplarının varlığı söz konusudur.

Buna göre sistemin en basit tanımı şu şekilde olmaktadır; birbiriyle ilişki içerisinde bulunan, birbiriyle etkileşen elemanlar topluluğunu ifade eder.

Sistem nedir sorusunun bir başka yanıtı ise şu şekildedir; sistem, ortak bir hedefi gerçekleştirmek yahut başarmak gayesi doğrultusunda bir araya getirilen, ortak özelliklere sahip olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen addır.

Bir sistemin elemanı ise kişilerin aklına gelecek her şey olabilir. Bu hususta herhangi bir sınırın varlığı söz konusu durumda değildir. Canlı ve cansız tüm varlıklar; soyut, somut varlıklar; armutlar, elmalar, şahıslar, dersler, kurallar, başka sistemler. Belli kurallar kapsamında her şey olabilmektedir.

Tanımlarda ilişki kelimesinin geçmesi söz konusu olmaktadır. Konun daha net bir biçimde anlaşılabilirlik kazanması adına bir örnek verilmesi gerekirse; matematiksel bir sistemden bahsedilmekte ise, bu sistemde, elemanlar arasında mevcut durumdaki ilişki her türlü fonksiyon olabilir; sosyal sistemden bahsedilmesi durumunda bununla alakalı olarak bir evlilik ilişkisi, öğrencisi olma ilişkisi, aynı sınıfın arkadaşlık ilişkisi buna örnek gösterilebilir.

Elektriksel nitelikteki bir sistemden bahsediliyor ise akım, direnç, gerilim arasındaki V=IR ilişkisi iyi bir örnek teşkil edebilmektedir.

Ortak bir hedefe (veya özelliğe) sahip durumda olmak belki de sistem tanımlaması noktasındaki en önemli kısmı oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise herhangi bir eleman herhangi başka bir eleman ile bir araya geldiği takdirde, eğer hiçbir ortak maksatları bulunmuyor ise, hiçbir ortak özelliklere sahip değil ise, o ekip için bir sistem söz konusu değildir. Bu durumu ifade etmek için yalnızca topluluk ifade edilebilir. Fakat böyle bir durum sistem olma niteliği barındırmaz. Bir sistemden bahsedilebilmesi için ortak olan bir şeylerin olmasının gerekliliği söz konusudur.