Sistem Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sistem mühendisliği uzay yarışı ve teknolojik gelişme sonucunda doğmuştur. Farklı sistemleri ve disiplinleri bir araya getirerek farklı iş sektörlerindeki tasarım, üretim, geliştirmeyi yönetir.

Sistem Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sistem mühendisliği uzay ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi sonucunda bir ihtiyaç olarak doğmuştur. Teknoloji geliştikçe sistemler daha karmaşık hale geliyorlar. Bu karmaşık sistemleri tasarlamak, modellemek, üretmek, geliştirmek Sistem Mühendisliği bölümü mezunların görev alanına giriyor. Sistem Mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik bölümlerinin alt birimidir.

Sistem Mühendisliği Nedir?

Sistem Mühendisliği belirli maliyet ve zaman sınırlamasında, karmaşık sistemlerin tasarımı, modellenmesi, geliştirilmesi, üretimi, kontrolüne yönelik mühendislik dalıdır. Parçalar, insan, donanım, yazılım, teknik ve teknoloji gibi elemanları bir araya getirerek sonuçlar üretir.

Sistem Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Biyolojik, endüstriyel, ekonomik, teknik, sosyolojik, finansal ve çevresel sistemleri birleştirerek analiz etmeyi amaçlar. Kullanılacak sistemin amacını belirler.

- Sistemin elemanları,

- Maliyeti,

- Alt sistemlerle uyumu,

- Çevreyle işbirliği genel amacını oluşturur.

Sistem Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

1- Çalıştığı işyerinin amaçlarına uygun sistemleri tasarlar.

2- Tasarladığı sistemin amacını belirler. Amaca uygun olarak sisteme elemanlar ekler.

3- Oluşturduğu sistemin zaman ve maliyet analizini yapar.

4- Oluşturduğu sistemle, işyerinde kullanılan diğer sistemlerin birbiriyle uyumunu test eder.

5- İşyerine fayda sağlayacak yeni sistemler üretmek için araştırma ve analiz yapar. Bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.

6- İşyerinde kullanılan sistemlerin denetimini yapar. İyileştirme, geliştirme faaliyetlerini yürütür.

Sistem Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Sistem Mühendisliği 4 yıllıktır. Üniversite sınavında AYT puanına göre öğrenci kabul ediyor.

Sistem Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sistem Mühendisliği okumak için öncelikli olarak ortaöğretimi (lise) bitirmek gerekiyor. AYT sınavında alınan puanın Sistem Mühendisliği bölümü bulunan üniversitelerin taban puanını geçmesi gerekiyor.

İyi bir sistem mühendisi olmak istiyorsanız; Üst düzeyde akademik ve analiz yeteneğine sahip olmalısınız. Analitik düşünme yeteneğiniz güçlü olmalıdır. Sürekli kendinizi yenilemeli, araştırma yapmalı ve teknolojiyi yakından takip etmelisiniz.

Sistem Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Sistem Mühendisliğinin eğitim dili İngilizcedir. Teknoloji, yazılım ve donanım dili genellikle İngilizce olduğu için öğrencilerin İngilizce eğitimi almaları hedefleniyor.

Sistem Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Sistem Mühendisliği, sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Bu nedenle Sistem Mühendisliği bölümünde okumak istiyorsanız, lisede alan seçiminizi sayısal olarak yapmalısınız.

Sistem Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sistem Mühendisliği dersleri ilk iki yıl Endüstri Mühendisliği dersleriyle ortak alınıyor. Daha sonra alan ayrılarak Sistem Mühendisliği dersleri okutuluyor. Görülen dersler şunlardır;

- Akademik İngilizce

- Genel Kimya

- Mühendislikte Çizim

- Fizik

- Endüstri Mühendisliğine Giriş

- Algoritma ve Bilgisayar Programlama

- Lineer Cebir

- Diferansiyel Denklemler

- Sistem Mühendisliği Metotları

- Sistem Dinamiği ve Modelleme

- Sistem Tasarımı

- Matematiksel Modelleme

Sistem Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sistem Mühendisliği bölümünden mezun olan bir kişinin iş imkanları çok geniştir. Üretim, hizmet, savunma sektörlerinde rahatlıkla iş bulabilirler.

Üretim ve hizmet sektöründe; planlama, AR-GE, otomasyon, mekatronik, lojistik, bilgi süreçleri tasarımı, fabrika tasarımı

Savunma Sanayinde; tasarım, proje yöneticiliği, Tedarik Zincir Yönetimi, ERP-SAP danışmanlığı görevlerini yapabilirler.

Sistem Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Sistem Mühendisliği çalışma alanları genel olarak şunlardır;

- Endüstriyel kurumlar

- Finans

- Çevre

- Sağlık Kurumları

- Ulaştırma ve İletişim

Sistem Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Sistem Mühendisliği bölümü yeni gelişmekte olan bir bölümdür. Bu nedenle bütün üniversitelerin bünyesinde bulunmuyor. 2002 yılına kadar sadece vakıf üniversitesi olan İstanbul Yeditepe Üniversitesinde bulunuyordu. 2020 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesiyle birlikte yine bir vakıf üniversitesi olan İstanbul İstinye Üniversitesi bünyesinde bulunuyor.

Sistem Mühendisliği, bu üniversitelerin bünyesinde ayrı bir bölüm olarak yer almıyor. Endüstri Mühendisliğinin alt dalı olarak bulunuyor. Kurumların akademik tablolarında Endüstri ve Sistem Mühendisliği olarak geçiyor. Bu bölümü seçmek isterseniz tercih kılavuzunuza Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü olarak kaydediyorsunuz.