Şırnak'ın alan kodu kaçtır? Şırnak telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle engebeli bölgelere sahip olması ile beraber Şırnak'ta hayvancılık oldukça gelişmiştir. Bu konuda küçükbaş hayvancılık bir adım öne çıkıyor. Aynı zamanda son dönemlerde gerçekleştiren GAP proje sayesinde, tarım da yine her geçen yıl gelişme göstermeye devam ediyor.

Şırnak'ın Alan Kodu Kaçtır?

Şırnak şehrin alan kodu 0 486’dır. Özellikle yurtdışına açılan kapı olarak da öne çıkan Şırnak, bu konuda Irak ve Suriye üzerinden önemli bir geçiş noktasıdır. Bu sebepten dolayı 486 alan kodu ile beraber sabit hatlar yoğun olarak aranır. Çünkü ithalat ve ihracat ile beraber Karayolları üzerinden geçiş noktasında Şırnak önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Diğer yandan Heybetli Cudi Dağı ile beraber bu manzara da görülmeye değer olarak sunuyor.

Pek çok önemli tarihi kalıntılar ve kültürel dokuları ile Şırnak şehri üzerinden turistik bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayileşme noktasında da önemli gelişmelerin yaşandığı şehir, her geçen yıl daha güçlü hale gelmeye devam ediyor. O yüzden pek çok kişi internet üzerinden şehir adına alan kodunu öğrenmeye çalışmaktadır. Sabit olarak 486 alan kodu ile beraber iletişim kurabilirsiniz.