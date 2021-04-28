Şırnak plaka kodu kaçtır? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri
Şırnak plaka kodu trafikte sıklıkla rastlanan plaka kodlarındandır. Özellikle trafikte Şırnak plaka kodu ve harflerine rastlayanlar plaka kodunun hangi ile ait olduğunu merak etmektedir. Şırnak plaka kodunu ve ilçelerine ait plaka harflerini trafikte tanıyabilmek için öğrenebilirsiniz. Şırnak plaka kodu kaçtır? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir hakkında tüm detayları sizin için derledik. .
Plaka kodları trafikte araçların tanınabilmesi açısından büyük önem taşıyan kodlardır. Kodlar rakam ve harflerden oluşmaktadır. Kodların ilk iki rakamına bakarak taşıtın hangi ile kayıtlı olduğu kolayca anlaşılabilmektedir.
Şırnak Plaka Kodu Kaçtır?
Trafikte rastladığınız araçların hangi ile kayıtlı olduğunu plaka koduna bakarak anlayabilirsiniz. Özellikle farklı plaka kodlarına rastlanması bu kodun hangi ile ait olduğunun merak edilmesine yol açmaktadır. Şırnak iline ait plaka koduna da Şırnak dışında farklı illerde rastlanabilmekte ve bu kodun hangi ile ait olduğu merak edilmektedir. Genellikle plaka kodları alfabetiktir ve diğer illerin sıralamasını bilenler plaka kodunu tahmin edebilmektedir. Fakat Şırnak ili sıralama dışındadır. Şırnak iline ait plaka kodu 73 olarak belirlenmiştir.
Şırnak Plaka Kodu Neden Alfabetik Sırada Değildir?
1962 yılında alınan karar doğrultusunda plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralanması ile verilmelidir. Bazı illerimiz farklı sebeplerle alfabetik sıralamanın dışında kalmaktadır. O dönemde farklı bir isim taşıyan Mersin gibi illerimiz sıralamayı değiştirmiştir. Ayrıca artan nüfus nedeniyle o dönem sonrasında yeni iller oluşmuştur. İsim değişikliği yaşayan ve yeni il olan şehirlerimiz alfabetik sıralamanın dışındadır. Şırnak da bu sıralamanın dışında kalan illerdendir. Bu nedenle Şırnak ilinin plaka kodu alfabetik olarak tahmin edilememektedir. Herkesçe merak edilen Şırnak iline ait plaka kodu ise 73 olarak düzenlenmiştir.
Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka kodları aracın kimliğidir ve koda bakarak aracın hangi ile ait olduğu belirlenebilmektedir. İlk iki rakam aracın hangi ile ait olduğunu sonrasında gelen harfler ise ilçesini belirlemektedir. Farklı harf kombinasyonları kullanarak belirlenir ve bu harflere bakarak hangi ilçeye ait olduğu anlaşılabilir. 73 Şırnak ilini temsil ederken plaka kodundan sonra gelen harfler ise ilçelerini temsil etmektedir. Şırnak ve ilçelerine ait olan plaka harfleri ise şu şekildedir;
Şırnak merkez ilçesine ait olan harf kombinasyonları
73 AC 001 – 73 AD 999
73 AH 001 – 73 AH 999
73 AL 001 – 73 AL 999
73 D 0001 – 73 D 0999
73 D 1700 – 73 D 1799
73 D 1800 – 73 D 1899
73 D 1900 – 73 D 1999
73 EA 001 – 73 EA 999
73 M 0001 – 73 M 1999
73 S 0001 – 73 S 9999
73 T 0001 – 73 T 0999
73 T 1700 – 73 T 1799
73 T 1800 – 73 T 1899
73 T 1900 – 73 T 1999
Cizre İlçesine ait olan plaka harf kombinasyonları
73 AE 001 – 73 AE 999
73 D 1000 – 73 D 1499
73 DA 001 – 73 DA 999
73 FA 001 – 73 FA 999
73 M 1000 – 73 M 1499
73 S 3001 – 73 S 5000
73 T 1000 – 73 M 1499
İdil ilçesine ait olan plaka harf kombinasyonları
73 D 1500 – 73 D 1699
73 KA 001 – 73 KA 999
73 M 1500 – 73 M 1699
73 S 6001 – 73 S 7000
73 T 1500 – 73 T 1699
Silopi ilçesine ait olan plaka harf kombinasyonları
73 D 2000 – 73 D 2500
73 M 2000 – 73 M 2500
73 S 7001 – 73 S 9000
73 SA 001 – 73 SA 999
73 T 2000 – 73 T 2500