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Haber Giriş: 28.04.2021 - 03:00 | Son Güncelleme:

Şırnak plaka kodu kaçtır? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri

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Şırnak plaka kodu kaçtır? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri

Şırnak plaka kodu trafikte sıklıkla rastlanan plaka kodlarındandır. Özellikle trafikte Şırnak plaka kodu ve harflerine rastlayanlar plaka kodunun hangi ile ait olduğunu merak etmektedir. Şırnak plaka kodunu ve ilçelerine ait plaka harflerini trafikte tanıyabilmek için öğrenebilirsiniz. Şırnak plaka kodu kaçtır? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir hakkında tüm detayları sizin için derledik. .

Plaka kodları trafikte araçların tanınabilmesi açısından büyük önem taşıyan kodlardır. Kodlar rakam ve harflerden oluşmaktadır. Kodların ilk iki rakamına bakarak taşıtın hangi ile kayıtlı olduğu kolayca anlaşılabilmektedir.

 Şırnak Plaka Kodu Kaçtır?

 Trafikte rastladığınız araçların hangi ile kayıtlı olduğunu plaka koduna bakarak anlayabilirsiniz. Özellikle farklı plaka kodlarına rastlanması bu kodun hangi ile ait olduğunun merak edilmesine yol açmaktadır. Şırnak iline ait plaka koduna da Şırnak dışında farklı illerde rastlanabilmekte ve bu kodun hangi ile ait olduğu merak edilmektedir. Genellikle plaka kodları alfabetiktir ve diğer illerin sıralamasını bilenler plaka kodunu tahmin edebilmektedir. Fakat Şırnak ili sıralama dışındadır. Şırnak iline ait plaka kodu 73 olarak belirlenmiştir.

 Şırnak Plaka Kodu Neden Alfabetik Sırada Değildir?

 1962 yılında alınan karar doğrultusunda plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralanması ile verilmelidir. Bazı illerimiz farklı sebeplerle alfabetik sıralamanın dışında kalmaktadır. O dönemde farklı bir isim taşıyan Mersin gibi illerimiz sıralamayı değiştirmiştir. Ayrıca artan nüfus nedeniyle o dönem sonrasında yeni iller oluşmuştur. İsim değişikliği yaşayan ve yeni il olan şehirlerimiz alfabetik sıralamanın dışındadır. Şırnak da bu sıralamanın dışında kalan illerdendir. Bu nedenle Şırnak ilinin plaka kodu alfabetik olarak tahmin edilememektedir. Herkesçe merak edilen Şırnak iline ait plaka kodu ise 73 olarak düzenlenmiştir.

 Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri

 Plaka kodları aracın kimliğidir ve koda bakarak aracın hangi ile ait olduğu belirlenebilmektedir. İlk iki rakam aracın hangi ile ait olduğunu sonrasında gelen harfler ise ilçesini belirlemektedir. Farklı harf kombinasyonları kullanarak belirlenir ve bu harflere bakarak hangi ilçeye ait olduğu anlaşılabilir. 73 Şırnak ilini temsil ederken plaka kodundan sonra gelen harfler ise ilçelerini temsil etmektedir. Şırnak ve ilçelerine ait olan plaka harfleri ise şu şekildedir;

 Şırnak merkez ilçesine ait olan harf kombinasyonları

 73 AC 001 – 73 AD 999

 73 AH 001 – 73 AH 999

 73 AL 001 – 73 AL 999

 73 D 0001 – 73 D 0999

 73 D 1700 – 73 D 1799

 73 D 1800 – 73 D 1899

 73 D 1900 – 73 D 1999

 73 EA 001 – 73 EA 999

 73 M 0001 – 73 M 1999

 73 S 0001 – 73 S 9999

 73 T 0001 – 73 T 0999

 73 T 1700 – 73 T 1799

 73 T 1800 – 73 T 1899

 73 T 1900 – 73 T 1999

 Cizre İlçesine ait olan plaka harf kombinasyonları

 73 AE 001 – 73 AE 999

 73 D 1000 – 73 D 1499

 73 DA 001 – 73 DA 999

 73 FA 001 – 73 FA 999

 73 M 1000 – 73 M 1499

 73 S 3001 – 73 S 5000

 73 T 1000 – 73 M 1499

 İdil ilçesine ait olan plaka harf kombinasyonları

 73 D 1500 – 73 D 1699

 73 KA 001 – 73 KA 999

 73 M 1500 – 73 M 1699

 73 S 6001 – 73 S 7000

 73 T 1500 – 73 T 1699

 Silopi ilçesine ait olan plaka harf kombinasyonları

 73 D 2000 – 73 D 2500

 73 M 2000 – 73 M 2500

 73 S 7001 – 73 S 9000

 73 SA 001 – 73 SA 999

 73 T 2000 – 73 T 2500

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