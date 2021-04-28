Şırnak plaka kodu kaçtır? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kodları trafikte araçların tanınabilmesi açısından büyük önem taşıyan kodlardır. Kodlar rakam ve harflerden oluşmaktadır. Kodların ilk iki rakamına bakarak taşıtın hangi ile kayıtlı olduğu kolayca anlaşılabilmektedir.

Şırnak Plaka Kodu Kaçtır?

Trafikte rastladığınız araçların hangi ile kayıtlı olduğunu plaka koduna bakarak anlayabilirsiniz. Özellikle farklı plaka kodlarına rastlanması bu kodun hangi ile ait olduğunun merak edilmesine yol açmaktadır. Şırnak iline ait plaka koduna da Şırnak dışında farklı illerde rastlanabilmekte ve bu kodun hangi ile ait olduğu merak edilmektedir. Genellikle plaka kodları alfabetiktir ve diğer illerin sıralamasını bilenler plaka kodunu tahmin edebilmektedir. Fakat Şırnak ili sıralama dışındadır. Şırnak iline ait plaka kodu 73 olarak belirlenmiştir.

Şırnak Plaka Kodu Neden Alfabetik Sırada Değildir?

1962 yılında alınan karar doğrultusunda plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralanması ile verilmelidir. Bazı illerimiz farklı sebeplerle alfabetik sıralamanın dışında kalmaktadır. O dönemde farklı bir isim taşıyan Mersin gibi illerimiz sıralamayı değiştirmiştir. Ayrıca artan nüfus nedeniyle o dönem sonrasında yeni iller oluşmuştur. İsim değişikliği yaşayan ve yeni il olan şehirlerimiz alfabetik sıralamanın dışındadır. Şırnak da bu sıralamanın dışında kalan illerdendir. Bu nedenle Şırnak ilinin plaka kodu alfabetik olarak tahmin edilememektedir. Herkesçe merak edilen Şırnak iline ait plaka kodu ise 73 olarak düzenlenmiştir.

Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kodları aracın kimliğidir ve koda bakarak aracın hangi ile ait olduğu belirlenebilmektedir. İlk iki rakam aracın hangi ile ait olduğunu sonrasında gelen harfler ise ilçesini belirlemektedir. Farklı harf kombinasyonları kullanarak belirlenir ve bu harflere bakarak hangi ilçeye ait olduğu anlaşılabilir. 73 Şırnak ilini temsil ederken plaka kodundan sonra gelen harfler ise ilçelerini temsil etmektedir. Şırnak ve ilçelerine ait olan plaka harfleri ise şu şekildedir;

Şırnak merkez ilçesine ait olan harf kombinasyonları

73 AC 001 – 73 AD 999

73 AH 001 – 73 AH 999

73 AL 001 – 73 AL 999

73 D 0001 – 73 D 0999

73 D 1700 – 73 D 1799

73 D 1800 – 73 D 1899

73 D 1900 – 73 D 1999

73 EA 001 – 73 EA 999

73 M 0001 – 73 M 1999

73 S 0001 – 73 S 9999

73 T 0001 – 73 T 0999

73 T 1700 – 73 T 1799

73 T 1800 – 73 T 1899

73 T 1900 – 73 T 1999

Cizre İlçesine ait olan plaka harf kombinasyonları

73 AE 001 – 73 AE 999

73 D 1000 – 73 D 1499

73 DA 001 – 73 DA 999

73 FA 001 – 73 FA 999

73 M 1000 – 73 M 1499

73 S 3001 – 73 S 5000

73 T 1000 – 73 M 1499

İdil ilçesine ait olan plaka harf kombinasyonları

73 D 1500 – 73 D 1699

73 KA 001 – 73 KA 999

73 M 1500 – 73 M 1699

73 S 6001 – 73 S 7000

73 T 1500 – 73 T 1699

Silopi ilçesine ait olan plaka harf kombinasyonları

73 D 2000 – 73 D 2500

73 M 2000 – 73 M 2500

73 S 7001 – 73 S 9000

73 SA 001 – 73 SA 999

73 T 2000 – 73 T 2500