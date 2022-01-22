Sırılsıklam nasıl yazılır? Sırılsıklam kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Genelde zarf veya sıfat görevinde yer alan pekiştirmeli sözcükler bitişik olarak yazılmaktadır. Tabii taşıdığı anlam ve amaca bağlı olarak bazı kelimeler yine ayrı biçimde ele alınır. Bu konuda sırılsıklam kelimesi de yine nasıl yazılacağını dair internet üzerinden araştırılmaktadır.

Sırılsıklam Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazım şekli, ‘Sırılsıklam’ biçimindedir. Öne çıkan bu yazımı ile beraber doğru şekilde cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir. Pekiştirme sözcüğü olması ile beraber aynı zamanda çok ıslak ya da fazla ıslak biçiminde anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Aynı zamanda günlük yaşamda yaygın kullanılan önemli pekiştirme sözcükleri içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

Sırılsıklam Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

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TDK üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Sırılsıklam’ şeklinde bitişik halidir. Özellikle Türkçede pekiştirme sözcükleri genel olarak bitişik olarak yazılmaktadır. Daha doğrusu hem pekiştirme sözcüğü hem de zarf ya da sıfat görevi üzerinden bu sözcükler Bitişik olarak yazılır.

‘’Yağmur yüzünden sırılsıklam oldum.’’

Bu şekilde yukarıdaki yazımı ve anlama üzerinden amaca uygun olarak cümle içerisinde kullanmak mümkün.