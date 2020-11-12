Şintoizm nedir? Şinto dini ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Şintoizm tarihi, özellikleri ve kurucusu hakkında bilgi

Dinin en temel özelliklerinden biri Japonya'nın gelenekleriyle iç içe geçmiş olmasıdır. Bunun en büyük nedeni Şinto dininin ulusal bir yapıya sahip olmasıdır. Çok tanrılı bir din olan Şintoizmde yağmur, yıldırım gibi doğa olaylarını temsil eden tanrılar vardır. Bu yönüyle panteizm ile de benzer özellikler taşır. Bu inanç sistemine göre tabiattaki her şeyin bir ruhu vardır ve insanlar bu ruhlara saygı göstermek zorundadır.

Şintoizm Nedir?

Şintoizm, Budizmin yaygın bir din olduğu dönemde ortaya çıkmıştır. Çincede Şin - ''Tanrı'', To ise ''Yol'' demektir. Bu kelimelerin Japonca karşılığı ise Kami ve Mitchi'dir. 10. yüzyıldan sonra Budizm ile karıştırılmamak için Çince Tanrının Yolu anlamına gelen ''Şinto''ismi seçilmiştir.

Şinto'da üstün güçlere sahip olduğuna inanılan birçok tanrı vardır. Bu tanrılara ''kami'' adı verilir. Tıpkı Konfüçyüs'ün öğretilerinde olduğu gibi kutsal varlıklar ''Gök Tanrıları'' ve ''Yer Altı Tanrıları'' olarak ikiye ayrılır. İyiliği temsil eden güçler göğe yakınken, kötülük tanrıları yer altında yaşar. Uzak Doğu felsefesinde önemli bir yer tutan ''Ying Yang'' öğretisiyle de benzerlik gösteren Şintoizmde ''iyi'' ile ''kötünün'' mücadelesi esastır. Kişinin ruhani olarak arınabilmesi için dünyevi isteklerden (açgözlülük, şehevi arzular ve mal mülk edinme hırsı) tamamen vazgeçmesi gerekir.

Şintoizmde birçok tanrı vardır. Bunların başında Amaterasu gelir. Güneş Tanrıçası olan Amaterasu Sümerliler ''Umu'' ya da ''Şamaş'' ismi ile bilinen güneş tanrısı ile benzer güçlere sahiptir. Diğer tanrılar arasında Kamikaze adındaki rüzgar tanrısı ve fırtına tanrısı Susanoo yer alır.

Şimdi Dini Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

8.yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan Şintoizm, en eski dinlerden biridir. Orta Asya dinlerinin birçoğunda görülen özellikler, bu dinde de mevcuttur. Bununla birlikte bazı öğretileri ve inançları Konfüçyüs ve Lap Tzu'nun fikirleriyle benzerlikler taşır.

Şintoizm Tarihi, Özellikleri ve Kurucusu Hakkında Bilgi

Bu dine mensup kişiler Torri adını veren tapınaklarda ibadet eder. Ayna, en önemli sembollerinin başında gelir. Bununla birlikte ''Katana'' adı verilen ulusal kılıçlar da bu dinin simgeleri arasında yer alır. Şintoizmin kutsal bir kitabı yoktur ama çeşitli efsanelerin anlatıldığı birçok kitap bulunur. Bu kitapların başında, aynı zamanda en eski kaynakları olan ''Kojiki'' kitabı gelir. Toplam üç bölümden oluşan kitapta Antik Japonya'ya ait çeşitli efsaneler ve mitolojik hikayeler bulunuyor. Bu hikayelerde ruh, ahlak, manevi yolculuk gibi Uzak Doğu kültürüne ait temel doktrinler de yer almaktadır.

''Nihongi'' adlı kitap da bu dine mensup kişiler tarafından kutsal kabul edilmektedir. 720 yılında yazılmış olan metinde, mitolojik öyküler dışında bir devlet yöneticisinde bulunması gereken nitelikler de sıralanıyor. Kitabın son bölümünde ise yöneticilerin kaçınması gereken hatalar, ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

15. yüzyıla kadar Budist rahipler tarafından baskı altına alınmaya çalışan Şintoizm geleneklerinin birçoğunu korumayı başarmıştır. Bununla birlikte bölgede gerçekleştirilen misyonerlik faaliyetleri hem Budizmin hem de Şintoizmin güç kaybetmesine neden oldu. Misyonerlerin yaklaşık 50 yıl süren faaliyetleri sonunda binlerce kişi Hristiyanlık dinine geçmiştir.

Şintoizmde ölülere saygı göstermek son derece önemlidir. Mezarlıklar haftada bir ya da iki gün ziyaret edilerek temizlenir. Mezarlara saygı göstermeyen kişilerin ölüler tarafından cezalandırılacağına inanılır. Köklü bir tarihe sahip olan Şintoizm, aynı zamanda animistik özellikler taşır. Bunun en büyük nedeni bu dinin Orta Asya'da yayılması ve Şamanizm dininden etkilenmesidir.