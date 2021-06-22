Sinop lise taban puanları 2021! Sinop LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Sinop'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Sinop'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|418,293
|5,03
|0,22
|SİNOP / BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|374,636
|13,1
|3,37
|SİNOP / MERKEZ / Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|359,5152
|16,95
|5,21
|SİNOP / MERKEZ / Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|300,5018
|36,96
|8,47
|SİNOP / BOYABAT / Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|295,7911
|38,97
|14,17
|SİNOP / MERKEZ / Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngil>izce
|30
|260,6026
|56,82
|25,33