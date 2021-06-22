Sinop lise taban puanları 2021! Sinop LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Sinop'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Sinop'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...



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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 418,293 5,03 0,22 SİNOP / BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,636 13,1 3,37 SİNOP / MERKEZ / Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 359,5152 16,95 5,21