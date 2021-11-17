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Sınıfta havaalanı

#Mehmet Bilgin#Öğretmen#Okul
Sınıfta havaalanı

12 yıllık öğretmen Mehmet Bilgin, minik öğrencilerini geleceğe ‘yaşayarak’ hazırlıyor.

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Bazen sınıfı havaalanına dönüştürüyor, bazen de gerçek hekim malzemeleriyle muayene etkinliği gerçekleştiriyor. Bazı derslerde ise çocuklar birer meyve/sebzeye dönüşüyor, ardından bir araya gelip sandviç oluyor.

Sınıfta havaalanı

TAŞ DEVRİNDEN UZAYA

Ankara Şeyh Şamil İlkokulu okul öncesi sınıfında ışıklar ve kullandığı materyallerle çocukları ‘uzaya’ bile götüren Bilgin, yaptıkları aktiviteleri şöyle anlattı: “Sınıfımızda taş devrini canlandırabileceğimiz bir ortam oluşturduk, bir hastane kurduk, bir havaalanı ve pist oluşturduk, robotlarla ilgili çalışma yaptık, kutupları sınıfımıza taşımaya çalıştık, uzaya çıkıp gezegenleri tanıdık, aya bayrağımızı diktik, boyacı olup sınıfımızı boyadık. Geri dönüşüm kostümleriyle sürdürülebilirliği anlattık. Yemek sorun olabiliyor. Kimi peynir yemek istemiyor kimi sebze… Bunu çözmek için ‘sandviç’ etkinliği yaptık.”

Sınıfta havaalanı

Mehmet Bilgin

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#Mehmet Bilgin#Öğretmen#Okul

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