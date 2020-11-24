Sınıf Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sınıf öğretmenliği bölümü genel olarak öğrencileri seven kişilerin yapabileceği bir bölüm olup öğrencilere gerekli konular hakkında bilgiler vermeyi hedefleyen bir meslek dalıdır. Ayrıca bu sınıf öğretmenliği bölümü her zaman için mutludur

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Genel olarak sınıf öğretmenliği bölümü lisans programı olmaktadır. Bu bölümün temel amacı çağa uygun ve ya modern olarak nitelendirilebilecek olan öğretmenleri yetiştirip eğitim öğrencilerine en iyi şekilde eğitimi gösterebilecek kişileri yetiştirmektir. Ayrıca buna ek olarak eğitim sektörüne ve de öğrencilere fayda sağlamakta sınıf öğretmenliği amaçlarındandır. Sınıf Öğretmenliği bölümünü tercih etmeyi düşünmekte olan öğrencilerde öğrenmeyi ve de öğretmeyi seven, disiplinli, öğrenciler ile iletişim kurabilecek, sorumluluk sahibi olması gibi özellikler aranan başlıca özellikler arasında olmaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Sınıf Öğretmenliği bölümünde ülkemizde toplamda 4 yıllık eğitim verilmekte olup öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile 240 AKTS haklarını da doldurmaları ve üniversitelerinin genel mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri de gerekmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Sınıf öğretmenliği bölümünün öğrencileri toplam 8 dönemlik eğitim hayatlarının temel eğitim dersleri ve de öğretmenlik mesleği hakkında temel bilgi sahibi olabilecekleri pek çok dersle karşı karşıya geleceklerdir. Bu sınıf öğretmenliği bölümü tercih listesinde bulunduran öğrenciler için aşağıdaki dersler alınacaktır. Bunlar;

Genel Fizik,

Müzik Öğretimi,

Öğretim İlke Ve Yöntemleri,

Sosyal Bilgiler Öğretimi,

Beden Eğitimi Öğretimi,

Oyun Öğretimi,

Öğretim Teknolojileri ve de Materyal Tasarımı,

Öğretmenlik Uygulaması,

Türkiye Coğrafyası Ve De Jeopolitiği,

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatları ve de

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim en başta olmak üzere, pek çok dersten toplam 4 yıl süresince sorumlu olacaklardır. Genel olarak bu dersleri başarılı şekilde bitiren kişiler “Sınıf Öğretmenliği Bölümü Lisans Diplomasını’’ elde ederler. Diplomasını eline almakta olan mezun kişilere de Sınıf Öğretmeni unvanı verilmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Sınıf öğretmenliğinden mezun kişilerin çalışmayı seçtiği en temel başlıca yerler kamu ya da özel eğitim kurumlarıdır. Ayrıca üniversite eğitim hayatlarını tam olarak tamamladıktan sonra kamuda iş sahipleri olabilmeleri amacı ile gerekli sınavlarda başarılar göstermeleri gerekmektedir. Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan pek çok sayıda başarılı aday öğrencilerin tercih listesi de bu bölüm yer almaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Hangi Üniversitelerde Vardır?

Sınıf öğretmenliği bölümü pek çok insan tarafından talep görmekte olan bir meslek dalıdır. Ülkemizde pek çok üniversitelerde sınıf öğretmenliği bölümü vakıf üniversitesi ve devlet üniversitelerinde yer almaktadır. Bunlar arasından bazıları şu şekildedir.

İstanbul Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

TED Üniversitesi,

Gazi Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Anadolu Üniversitesi,

Akdeniz Üniversitesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi ve de Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi bir takım üniversitelerde bu kutsal meslek yer almaktadır. Bu sınıf öğretmenliği bölümü ülkemiz içine çok başarılı bir bölüm olmaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Mezunu Ülkemizde Ne İş Yapar?

Ülkemizde sınıf öğretmenliği bölümünün mezunları kişilerin yapmış oldukları en temel olan işler Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlı okullarda ilkokul öğrencilerine de okuma ile yazma öğretmektir. Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunları olanlar, fen bilimleri ve sosyal bilimler, sanat, spor gibi çok çeşitli alanlarda bir temel bilgi ve ya beceri kazandırmak amacı ile çeşitli öğrenim ortamları hazırlarlar.

Buna ek olarak sınıf öğretmenliği bölümü mezunları, öğrencilerinin genel olarak yeteneklerini keşfedecek her türlü etkinliklerde de bulunurlar.

Yeteneklerinin geliştirmesini sağlamak adına önemli olan bazı işlerden birisidir. Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerinin başarılı olmasını da sağlarlar. En önemli görevlerinden biri de budur. Aynı zamanda başarıyı çok fazla arttırıcı çalışmalarda bulunmak da önemli işlerindendir. Sınıf öğretmenliği bölümü mezunları, psikoloji bilgileri sayesinde de öğrencilerinin sorunlarını her daim en iyi şekilde anlayarak onlara yardımcı olmaktadırlar. Bu durum ise öğrencinin başarılı olması amacı ile oldukça önemli bir iş olmaktadır. Bu nedenle sınıf öğretmenliği bölümü günümüzde oldukça önemli ve talep görmekte olan bir meslek dalı olmaktadır.