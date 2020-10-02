Sınıf kuralları nelerdir ve nasıl belirlenir? Sınıf kurallarının önemi ve belirlerken dikkat edilecekler

Sınıflarda kalabalık öğrenci topluluğu bulunduğu için belirli kurallar olmazsa, düzensizlik ve kargaşa hâkim olur. Bunu önleyebilmek adına öğrenciler ve öğretmen bir araya gelerek, sınıflarını temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortam haline getirmek için bazı kurallar belirliyorlar.

Sınıf Kuralları Nedir?

Eğitim-öğretimin yapıldığı derslikler sınıf olarak adlandırılıyor. Bu sınıflarda eğitim-öğretimin daha verimli yapılabilmesi, ortamın temizliği, eşyaların korunması ve düzeni adına koyulan belirli kurallara sınıf kuralları deniliyor.

Bu kurallar, öğrencilerin de katılımı, fikir alışverişi ve beyin fırtınası sonucunda ortak olarak belirleniyor. Uygulanamayacak maddeler kural olarak belirlenmiyor. Daha ziyade öğrencilerin otokontrol ve kontrol mekanizmalarını çalıştıracak maddeler belirleniyor. Örneğin, sınıf içinde koşulmaması, teneffüslerde sınıfın havalandırılması, yere çöp atılmaması gibi hususlar öğrencilere neden-sonuçlarıyla açıklanıyor.

Sınıf Kuralları Nelerdir?

1- Dersin aksamaması için sınıfa zamanında girerim.

2- Teneffüs zili çaldığında, sınıftan koşarak çıkmam.

3- Öğretmenim veya bir arkadaşım konuşurken sözünü kesmem, yanımdaki arkadaşımla konuşmam.

4- Teneffüslerde mutlaka sınıfı havalandırırım.

5- Sınıf içinde koşmam.

6- Arkadaşlarıma karşı hoşgörülü davranırım. İncitici ve kırıcı sözler söylemem, kavga etmem.

7- Sınıf içindeki ve okuldaki eşyalara zarar vermem.

8- Sadece sınıfta değil, hiçbir yerde yere çöp atmam. Yere çöp atan arkadaşımı kibarca uyarırım. Çöp bulursam çöp kutusuna atarım.

9- Sadece sınıf içinde değil her ortamda gereksiz yere ışıkları yakmam. Boşa yanan ışıkları söndürürüm.

10- Yerde bulduğum bir eşyanın sahibini ararım. Bulamazsam, sınıftaki kayıp eşya kutusuna koyarım.

Sınıf Kuralları Nasıl Belirlenir?

Sınıf kuralları, öğrencilerin oryantasyon zamanından sonra hazırlanmalıdır. Öğrenciler, okula, öğretmene, arkadaşlarına ve ortama alıştıktan sonra birlikte oluşturulabilir. Sınıfta istenilen düzenin ve davranışların kazanılmasını istiyorsanız, kuralları belirleme safhasında öğrencileri de katmalısınız. Öğrencilerin katılmadığı ve benimsemedikleri kurallar sadece kâğıt üzerinde kalacaktır.

Öğretmen, toplu yaşanan ortamlarda bazı kuralların olması gerektiğini nedenleriyle açıklamalıdır. Sevgi, saygı ve hoşgörü unsurlarını göz önünde bulundurularak hangi davranışların yanlış olduğu anlatılmalıdır. Bu davranışların neden olacağı sonuçlar göz önüne getirilmesini de sağlayabilirsiniz.

Öğretmen konuşmasını bitirdikten sonra, öğrencilerden sınıf içi nasıl kurallar belirlemeleri gerektiğini sorabilir. Bu konuda söylenen maddeleri tahtaya yazması en doğrusudur. Öğretmen, fikirlerini en sona bırakmalıdır. Öğrenciler, kuralları belirledikten sonra, her kuralın uygulanabilirliği tartışılmalıdır.

Bütün kurallar belirlendikten sonra, yazılı olarak panoya asılmalıdır. Her öğrenci de kuralların takipçisi olduğunu bilmelidir. Sınıf kuralları listesini velilere de verebilir, onların da takipçi olmalarını sağlayabilirsiniz. Sınıf kurallarını alt sınıflarda yazılı, üst sınıflarda sözlü olarak belirlemeye dikkat etmelisiniz.

Sınıf Kurallarının Önemi

Toplu yaşanan ortamlarda, herkesin kendi istediğini yapamayacağı bir gerçektir. Özellikle, okul ve sınıf gibi ortamlarda, düzeni ve işleyişi sağlayan kurallar olmazsa, eğitim-öğretimde istenilen başarı elde edilemez. Sınıf kurallarının önemini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

1-Sınıf içinde herkesin eşit olduğunu gösterir.

2-Öğrencinin, doğru ve yanlış davranışları görmesini sağlar.

3-Öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlar.

4-Ödül ve cezayı kişisellikten çıkarıp, kabul edilebilir hale getirir.

5-Sınıf ortamının daha verimli hale gelmesini sağlar.

6-Kontrol sayesinde kötü davranışlarda azalmalar görülür.

Sınıf Kuralları Belirlerken Dikkat Edilecekler

Sınıf kurallarını öğretmen tek başına belirlememelidir. Öğrencilerin katılımıyla birlikte ve uygulanabilir ölçüde belirlenmelidir. Ödül ve ceza sistemi çok iyi belirlenmelidir. Öğrencilerin sıkılacağı, uygulanması aksaklığa yol açacak maddeler, yerine az ve öz maddeler belirlenmelidir. Belirli periyotlarda, öğrencilerle toplantılar yaparak, ortaya çıkan tabloyu değerlendirebilirsiniz.